Всего трейдов:
170
Прибыльных трейдов:
73 (42.94%)
Убыточных трейдов:
97 (57.06%)
Лучший трейд:
149.40 USD
Худший трейд:
-139.55 USD
Общая прибыль:
6 053.77 USD (295 562 pips)
Общий убыток:
-5 206.18 USD (248 633 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (1 155.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 155.78 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
20 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.48
Длинных трейдов:
137 (80.59%)
Коротких трейдов:
33 (19.41%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
4.99 USD
Средняя прибыль:
82.93 USD
Средний убыток:
-53.67 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-838.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-838.45 USD (16)
Прирост в месяц:
-28.78%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
74.93 USD
Максимальная:
1 782.79 USD (31.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.63% (1 782.79 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|158
|EURNZD
|4
|EURJPY
|3
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|750
|EURNZD
|34
|EURJPY
|63
|CHFJPY
|37
|GBPJPY
|-18
|USDCAD
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|38K
|EURNZD
|3.5K
|EURJPY
|5.2K
|CHFJPY
|3.1K
|GBPJPY
|-958
|USDCAD
|-1.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Лучший трейд: +149.40 USD
Худший трейд: -140 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +1 155.78 USD
Макс. убыток в серии: -838.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 10
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 5
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 7
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
