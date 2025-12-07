СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Zainal arifin
Zainal Arifin

Zainal arifin

Zainal Arifin
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 28%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
170
Прибыльных трейдов:
73 (42.94%)
Убыточных трейдов:
97 (57.06%)
Лучший трейд:
149.40 USD
Худший трейд:
-139.55 USD
Общая прибыль:
6 053.77 USD (295 562 pips)
Общий убыток:
-5 206.18 USD (248 633 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (1 155.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 155.78 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
20 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.48
Длинных трейдов:
137 (80.59%)
Коротких трейдов:
33 (19.41%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
4.99 USD
Средняя прибыль:
82.93 USD
Средний убыток:
-53.67 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-838.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-838.45 USD (16)
Прирост в месяц:
-28.78%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
74.93 USD
Максимальная:
1 782.79 USD (31.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.63% (1 782.79 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 158
EURNZD 4
EURJPY 3
CHFJPY 2
GBPJPY 2
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 750
EURNZD 34
EURJPY 63
CHFJPY 37
GBPJPY -18
USDCAD -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 38K
EURNZD 3.5K
EURJPY 5.2K
CHFJPY 3.1K
GBPJPY -958
USDCAD -1.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +149.40 USD
Худший трейд: -140 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +1 155.78 USD
Макс. убыток в серии: -838.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 10
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
MTrading-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
InstaForex-USA.com
0.00 × 7
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 6
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 5
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 7
FXOpen-Real2
0.00 × 5
OctaFX-Real9
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
еще 268...
Нет отзывов
2025.12.12 00:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 14:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.35% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.07 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.07 11:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 11:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 11:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
