- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
170
Gewinntrades:
73 (42.94%)
Verlusttrades:
97 (57.06%)
Bester Trade:
149.40 USD
Schlechtester Trade:
-139.55 USD
Bruttoprofit:
6 053.77 USD (295 562 pips)
Bruttoverlust:
-5 206.18 USD (248 633 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (1 155.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 155.78 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
24 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.48
Long-Positionen:
137 (80.59%)
Short-Positionen:
33 (19.41%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
4.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
82.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-53.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-838.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-838.45 USD (16)
Wachstum pro Monat :
-25.69%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
74.93 USD
Maximaler:
1 782.79 USD (31.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.63% (1 782.79 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|158
|EURNZD
|4
|EURJPY
|3
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|750
|EURNZD
|34
|EURJPY
|63
|CHFJPY
|37
|GBPJPY
|-18
|USDCAD
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|38K
|EURNZD
|3.5K
|EURJPY
|5.2K
|CHFJPY
|3.1K
|GBPJPY
|-958
|USDCAD
|-1.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Bester Trade: +149.40 USD
Schlechtester Trade: -140 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 155.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -838.45 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 10
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 5
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 7
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
Keine Bewertungen