SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Zainal arifin
Zainal Arifin

Zainal arifin

Zainal Arifin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 28%
MaxrichGroup-Real
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
170
Gewinntrades:
73 (42.94%)
Verlusttrades:
97 (57.06%)
Bester Trade:
149.40 USD
Schlechtester Trade:
-139.55 USD
Bruttoprofit:
6 053.77 USD (295 562 pips)
Bruttoverlust:
-5 206.18 USD (248 633 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (1 155.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 155.78 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
24 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.48
Long-Positionen:
137 (80.59%)
Short-Positionen:
33 (19.41%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
4.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
82.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-53.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-838.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-838.45 USD (16)
Wachstum pro Monat :
-25.69%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
74.93 USD
Maximaler:
1 782.79 USD (31.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.63% (1 782.79 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 158
EURNZD 4
EURJPY 3
CHFJPY 2
GBPJPY 2
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 750
EURNZD 34
EURJPY 63
CHFJPY 37
GBPJPY -18
USDCAD -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 38K
EURNZD 3.5K
EURJPY 5.2K
CHFJPY 3.1K
GBPJPY -958
USDCAD -1.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +149.40 USD
Schlechtester Trade: -140 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 155.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -838.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 10
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
MTrading-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
InstaForex-USA.com
0.00 × 7
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 6
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 5
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 7
FXOpen-Real2
0.00 × 5
OctaFX-Real9
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
noch 268 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.12 00:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 14:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.35% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.07 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.07 11:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 11:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 11:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen