SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Zainal arifin
Zainal Arifin

Zainal arifin

Zainal Arifin
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
170
Profit Trade:
73 (42.94%)
Loss Trade:
97 (57.06%)
Best Trade:
149.40 USD
Worst Trade:
-139.55 USD
Profitto lordo:
6 053.77 USD (295 562 pips)
Perdita lorda:
-5 206.18 USD (248 633 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (1 155.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 155.78 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
137 (80.59%)
Short Trade:
33 (19.41%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
4.99 USD
Profitto medio:
82.93 USD
Perdita media:
-53.67 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-838.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-838.45 USD (16)
Crescita mensile:
-4.53%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.93 USD
Massimale:
1 782.79 USD (31.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 158
EURNZD 4
EURJPY 3
CHFJPY 2
GBPJPY 2
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 750
EURNZD 34
EURJPY 63
CHFJPY 37
GBPJPY -18
USDCAD -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 38K
EURNZD 3.5K
EURJPY 5.2K
CHFJPY 3.1K
GBPJPY -958
USDCAD -1.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +149.40 USD
Worst Trade: -140 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +1 155.78 USD
Massima perdita consecutiva: -838.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GO4X-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 5
MetasGroup-Live
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 7
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 6
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
InstaForex-USA.com
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 10
LiqCon-Live2
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
267 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.07 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.07 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.07 11:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 11:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 11:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati