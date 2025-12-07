- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
170
Profit Trade:
73 (42.94%)
Loss Trade:
97 (57.06%)
Best Trade:
149.40 USD
Worst Trade:
-139.55 USD
Profitto lordo:
6 053.77 USD (295 562 pips)
Perdita lorda:
-5 206.18 USD (248 633 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (1 155.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 155.78 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
137 (80.59%)
Short Trade:
33 (19.41%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
4.99 USD
Profitto medio:
82.93 USD
Perdita media:
-53.67 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-838.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-838.45 USD (16)
Crescita mensile:
-4.53%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.93 USD
Massimale:
1 782.79 USD (31.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|158
|EURNZD
|4
|EURJPY
|3
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|750
|EURNZD
|34
|EURJPY
|63
|CHFJPY
|37
|GBPJPY
|-18
|USDCAD
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|38K
|EURNZD
|3.5K
|EURJPY
|5.2K
|CHFJPY
|3.1K
|GBPJPY
|-958
|USDCAD
|-1.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +149.40 USD
Worst Trade: -140 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +1 155.78 USD
Massima perdita consecutiva: -838.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 5
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 7
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 10
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
267 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni