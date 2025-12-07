SinaisSeções
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 28%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
170
Negociações com lucro:
73 (42.94%)
Negociações com perda:
97 (57.06%)
Melhor negociação:
149.40 USD
Pior negociação:
-139.55 USD
Lucro bruto:
6 053.77 USD (295 562 pips)
Perda bruta:
-5 206.18 USD (248 633 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (1 155.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 155.78 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
22 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.48
Negociações longas:
137 (80.59%)
Negociações curtas:
33 (19.41%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
4.99 USD
Lucro médio:
82.93 USD
Perda média:
-53.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-838.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-838.45 USD (16)
Crescimento mensal:
-28.78%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
74.93 USD
Máximo:
1 782.79 USD (31.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.63% (1 782.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 158
EURNZD 4
EURJPY 3
CHFJPY 2
GBPJPY 2
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 750
EURNZD 34
EURJPY 63
CHFJPY 37
GBPJPY -18
USDCAD -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 38K
EURNZD 3.5K
EURJPY 5.2K
CHFJPY 3.1K
GBPJPY -958
USDCAD -1.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +149.40 USD
Pior negociação: -140 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +1 155.78 USD
Máxima perda consecutiva: -838.45 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 10
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
MTrading-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
InstaForex-USA.com
0.00 × 7
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 6
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 5
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 7
FXOpen-Real2
0.00 × 5
OctaFX-Real9
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
268 mais ...
Sem comentários
2025.12.12 00:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 14:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.35% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.07 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.07 11:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 11:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 11:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
