- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
170
Negociações com lucro:
73 (42.94%)
Negociações com perda:
97 (57.06%)
Melhor negociação:
149.40 USD
Pior negociação:
-139.55 USD
Lucro bruto:
6 053.77 USD (295 562 pips)
Perda bruta:
-5 206.18 USD (248 633 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (1 155.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 155.78 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
22 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.48
Negociações longas:
137 (80.59%)
Negociações curtas:
33 (19.41%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
4.99 USD
Lucro médio:
82.93 USD
Perda média:
-53.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-838.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-838.45 USD (16)
Crescimento mensal:
-28.78%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
74.93 USD
Máximo:
1 782.79 USD (31.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.63% (1 782.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|158
|EURNZD
|4
|EURJPY
|3
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|750
|EURNZD
|34
|EURJPY
|63
|CHFJPY
|37
|GBPJPY
|-18
|USDCAD
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|38K
|EURNZD
|3.5K
|EURJPY
|5.2K
|CHFJPY
|3.1K
|GBPJPY
|-958
|USDCAD
|-1.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +149.40 USD
Pior negociação: -140 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +1 155.78 USD
Máxima perda consecutiva: -838.45 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 10
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 5
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 7
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
268 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários