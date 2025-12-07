シグナルセクション
Zainal Arifin

Zainal arifin

Zainal Arifin
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 28%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
170
利益トレード:
73 (42.94%)
損失トレード:
97 (57.06%)
ベストトレード:
149.40 USD
最悪のトレード:
-139.55 USD
総利益:
6 053.77 USD (295 562 pips)
総損失:
-5 206.18 USD (248 633 pips)
最大連続の勝ち:
13 (1 155.78 USD)
最大連続利益:
1 155.78 USD (13)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
23 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.48
長いトレード:
137 (80.59%)
短いトレード:
33 (19.41%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
4.99 USD
平均利益:
82.93 USD
平均損失:
-53.67 USD
最大連続の負け:
16 (-838.45 USD)
最大連続損失:
-838.45 USD (16)
月間成長:
-28.78%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
74.93 USD
最大の:
1 782.79 USD (31.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.63% (1 782.79 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 158
EURNZD 4
EURJPY 3
CHFJPY 2
GBPJPY 2
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 750
EURNZD 34
EURJPY 63
CHFJPY 37
GBPJPY -18
USDCAD -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 38K
EURNZD 3.5K
EURJPY 5.2K
CHFJPY 3.1K
GBPJPY -958
USDCAD -1.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +149.40 USD
最悪のトレード: -140 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +1 155.78 USD
最大連続損失: -838.45 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 10
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
MTrading-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
InstaForex-USA.com
0.00 × 7
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 6
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 5
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 7
FXOpen-Real2
0.00 × 5
OctaFX-Real9
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
268 より多く...
レビューなし
2025.12.12 00:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 14:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.35% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.07 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.07 11:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 11:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 11:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
