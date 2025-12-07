- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
170
利益トレード:
73 (42.94%)
損失トレード:
97 (57.06%)
ベストトレード:
149.40 USD
最悪のトレード:
-139.55 USD
総利益:
6 053.77 USD (295 562 pips)
総損失:
-5 206.18 USD (248 633 pips)
最大連続の勝ち:
13 (1 155.78 USD)
最大連続利益:
1 155.78 USD (13)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
23 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.48
長いトレード:
137 (80.59%)
短いトレード:
33 (19.41%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
4.99 USD
平均利益:
82.93 USD
平均損失:
-53.67 USD
最大連続の負け:
16 (-838.45 USD)
最大連続損失:
-838.45 USD (16)
月間成長:
-28.78%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
74.93 USD
最大の:
1 782.79 USD (31.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.63% (1 782.79 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|158
|EURNZD
|4
|EURJPY
|3
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|750
|EURNZD
|34
|EURJPY
|63
|CHFJPY
|37
|GBPJPY
|-18
|USDCAD
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|38K
|EURNZD
|3.5K
|EURJPY
|5.2K
|CHFJPY
|3.1K
|GBPJPY
|-958
|USDCAD
|-1.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 10
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 5
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 7
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
