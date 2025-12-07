- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
170
盈利交易:
73 (42.94%)
亏损交易:
97 (57.06%)
最好交易:
149.40 USD
最差交易:
-139.55 USD
毛利:
6 053.77 USD (295 562 pips)
毛利亏损:
-5 206.18 USD (248 633 pips)
最大连续赢利:
13 (1 155.78 USD)
最大连续盈利:
1 155.78 USD (13)
夏普比率:
0.09
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
20 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.48
长期交易:
137 (80.59%)
短期交易:
33 (19.41%)
利润因子:
1.16
预期回报:
4.99 USD
平均利润:
82.93 USD
平均损失:
-53.67 USD
最大连续失误:
16 (-838.45 USD)
最大连续亏损:
-838.45 USD (16)
每月增长:
-28.78%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
74.93 USD
最大值:
1 782.79 USD (31.66%)
相对跌幅:
结余:
32.63% (1 782.79 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|158
|EURNZD
|4
|EURJPY
|3
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|750
|EURNZD
|34
|EURJPY
|63
|CHFJPY
|37
|GBPJPY
|-18
|USDCAD
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|38K
|EURNZD
|3.5K
|EURJPY
|5.2K
|CHFJPY
|3.1K
|GBPJPY
|-958
|USDCAD
|-1.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 10
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 5
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 7
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
