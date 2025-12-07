SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Zainal arifin
Zainal Arifin

Zainal arifin

Zainal Arifin
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 28%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
170
Transacciones Rentables:
73 (42.94%)
Transacciones Irrentables:
97 (57.06%)
Mejor transacción:
149.40 USD
Peor transacción:
-139.55 USD
Beneficio Bruto:
6 053.77 USD (295 562 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 206.18 USD (248 633 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (1 155.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 155.78 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
21 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.48
Transacciones Largas:
137 (80.59%)
Transacciones Cortas:
33 (19.41%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
4.99 USD
Beneficio medio:
82.93 USD
Pérdidas medias:
-53.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-838.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-838.45 USD (16)
Crecimiento al mes:
-28.78%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
74.93 USD
Máxima:
1 782.79 USD (31.66%)
Reducción relativa:
De balance:
32.63% (1 782.79 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 158
EURNZD 4
EURJPY 3
CHFJPY 2
GBPJPY 2
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 750
EURNZD 34
EURJPY 63
CHFJPY 37
GBPJPY -18
USDCAD -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 38K
EURNZD 3.5K
EURJPY 5.2K
CHFJPY 3.1K
GBPJPY -958
USDCAD -1.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +149.40 USD
Peor transacción: -140 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +1 155.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -838.45 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 10
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
MTrading-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
InstaForex-USA.com
0.00 × 7
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 6
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 5
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 7
FXOpen-Real2
0.00 × 5
OctaFX-Real9
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
otros 268...
2025.12.12 00:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 14:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.35% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.07 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.07 11:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 11:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 11:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
