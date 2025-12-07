- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
170
Transacciones Rentables:
73 (42.94%)
Transacciones Irrentables:
97 (57.06%)
Mejor transacción:
149.40 USD
Peor transacción:
-139.55 USD
Beneficio Bruto:
6 053.77 USD (295 562 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 206.18 USD (248 633 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (1 155.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 155.78 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
21 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.48
Transacciones Largas:
137 (80.59%)
Transacciones Cortas:
33 (19.41%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
4.99 USD
Beneficio medio:
82.93 USD
Pérdidas medias:
-53.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-838.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-838.45 USD (16)
Crecimiento al mes:
-28.78%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
74.93 USD
Máxima:
1 782.79 USD (31.66%)
Reducción relativa:
De balance:
32.63% (1 782.79 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|158
|EURNZD
|4
|EURJPY
|3
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|750
|EURNZD
|34
|EURJPY
|63
|CHFJPY
|37
|GBPJPY
|-18
|USDCAD
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|38K
|EURNZD
|3.5K
|EURJPY
|5.2K
|CHFJPY
|3.1K
|GBPJPY
|-958
|USDCAD
|-1.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +149.40 USD
Peor transacción: -140 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +1 155.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -838.45 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 10
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 5
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 7
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
otros 268...
No hay comentarios