- 자본
- 축소
트레이드:
187
이익 거래:
87 (46.52%)
손실 거래:
100 (53.48%)
최고의 거래:
149.40 USD
최악의 거래:
-139.55 USD
총 수익:
7 055.64 USD (360 966 pips)
총 손실:
-5 347.40 USD (255 634 pips)
연속 최대 이익:
13 (1 155.78 USD)
연속 최대 이익:
1 155.78 USD (13)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
13.85%
최대 입금량:
4.13%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.93
롱(주식매수):
153 (81.82%)
숏(주식차입매도):
34 (18.18%)
수익 요인:
1.32
기대수익:
9.13 USD
평균 이익:
81.10 USD
평균 손실:
-53.47 USD
연속 최대 손실:
16 (-838.45 USD)
연속 최대 손실:
-838.45 USD (16)
월별 성장률:
18.42%
연간 예측:
223.48%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
74.93 USD
최대한의:
1 833.19 USD (32.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.39% (1 833.19 USD)
자본금별:
1.70% (74.68 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|175
|EURNZD
|4
|EURJPY
|3
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.6K
|EURNZD
|34
|EURJPY
|63
|CHFJPY
|37
|GBPJPY
|-18
|USDCAD
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|96K
|EURNZD
|3.5K
|EURJPY
|5.2K
|CHFJPY
|3.1K
|GBPJPY
|-958
|USDCAD
|-1.3K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +149.40 USD
최악의 거래: -140 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +1 155.78 USD
연속 최대 손실: -838.45 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 10
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 5
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 7
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
리뷰 없음
