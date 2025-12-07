- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
34.47 USD
En kötü işlem:
-2.00 USD
Brüt kâr:
153.62 USD (4 359 pips)
Brüt zarar:
-2.00 USD (19 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (153.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
153.62 USD (7)
Sharpe oranı:
1.44
Alım-satım etkinliği:
17.06%
Maks. mevduat yükü:
11.37%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
75.81
Alış işlemleri:
8 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
76.81
Beklenen getiri:
18.95 USD
Ortalama kâr:
21.95 USD
Ortalama zarar:
-2.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.00 USD (1)
Aylık büyüme:
19.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.00 USD
Maksimum:
2.00 USD (0.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
-0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
15.37% (138.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.c
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.c
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.c
|4.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34.47 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +153.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.00 USD
