- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
131
Gewinntrades:
96 (73.28%)
Verlusttrades:
35 (26.72%)
Bester Trade:
81.90 USD
Schlechtester Trade:
-188.53 USD
Bruttoprofit:
1 617.96 USD (44 120 pips)
Bruttoverlust:
-1 306.45 USD (41 878 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (419.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
419.87 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
40.75%
Max deposit load:
36.71%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
53
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.49
Long-Positionen:
127 (96.95%)
Short-Positionen:
4 (3.05%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
2.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-37.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-63.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-479.09 USD (4)
Wachstum pro Monat :
39.43%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.00 USD
Maximaler:
636.55 USD (36.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.66% (636.55 USD)
Kapital:
81.26% (1 174.87 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.c
|130
|EURUSD.c
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.c
|311
|EURUSD.c
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.c
|2.2K
|EURUSD.c
|29
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +81.90 USD
Schlechtester Trade: -189 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +419.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -63.12 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DecodeGlobalLtd-Main Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
30%止损
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
39%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
4
100%
131
73%
41%
1.23
2.38
USD
USD
81%
1:500