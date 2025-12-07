SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Decode GOLD
Tao Tao Shi

Decode GOLD

Tao Tao Shi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 39%
DecodeGlobalLtd-Main Server
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
131
Gewinntrades:
96 (73.28%)
Verlusttrades:
35 (26.72%)
Bester Trade:
81.90 USD
Schlechtester Trade:
-188.53 USD
Bruttoprofit:
1 617.96 USD (44 120 pips)
Bruttoverlust:
-1 306.45 USD (41 878 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (419.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
419.87 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
40.75%
Max deposit load:
36.71%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
53
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.49
Long-Positionen:
127 (96.95%)
Short-Positionen:
4 (3.05%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
2.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-37.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-63.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-479.09 USD (4)
Wachstum pro Monat :
39.43%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.00 USD
Maximaler:
636.55 USD (36.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.66% (636.55 USD)
Kapital:
81.26% (1 174.87 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.c 130
EURUSD.c 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.c 311
EURUSD.c 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.c 2.2K
EURUSD.c 29
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +81.90 USD
Schlechtester Trade: -189 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +419.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -63.12 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DecodeGlobalLtd-Main Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

30%止损
Keine Bewertungen
