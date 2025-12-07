- Прирост
Всего трейдов:
143
Прибыльных трейдов:
106 (74.12%)
Убыточных трейдов:
37 (25.87%)
Лучший трейд:
81.90 USD
Худший трейд:
-188.53 USD
Общая прибыль:
1 718.14 USD (51 277 pips)
Общий убыток:
-1 346.69 USD (43 497 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (419.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
419.87 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
49.36%
Макс. загрузка депозита:
36.71%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.58
Длинных трейдов:
135 (94.41%)
Коротких трейдов:
8 (5.59%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
2.60 USD
Средняя прибыль:
16.21 USD
Средний убыток:
-36.40 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-63.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-479.09 USD (4)
Прирост в месяц:
47.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.00 USD
Максимальная:
636.55 USD (36.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.66% (636.55 USD)
По эквити:
81.26% (1 174.87 USD)
Лучший трейд: +81.90 USD
Худший трейд: -189 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +419.87 USD
Макс. убыток в серии: -63.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DecodeGlobalLtd-Main Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
30%止损
Нет отзывов
