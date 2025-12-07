СигналыРазделы
Tao Tao Shi

Decode GOLD

Tao Tao Shi
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 47%
DecodeGlobalLtd-Main Server
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
143
Прибыльных трейдов:
106 (74.12%)
Убыточных трейдов:
37 (25.87%)
Лучший трейд:
81.90 USD
Худший трейд:
-188.53 USD
Общая прибыль:
1 718.14 USD (51 277 pips)
Общий убыток:
-1 346.69 USD (43 497 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (419.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
419.87 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
49.36%
Макс. загрузка депозита:
36.71%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.58
Длинных трейдов:
135 (94.41%)
Коротких трейдов:
8 (5.59%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
2.60 USD
Средняя прибыль:
16.21 USD
Средний убыток:
-36.40 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-63.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-479.09 USD (4)
Прирост в месяц:
47.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.00 USD
Максимальная:
636.55 USD (36.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.66% (636.55 USD)
По эквити:
81.26% (1 174.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.c 141
EURUSD.c 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.c 370
EURUSD.c 1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.c 7.7K
EURUSD.c 81
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +81.90 USD
Худший трейд: -189 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +419.87 USD
Макс. убыток в серии: -63.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DecodeGlobalLtd-Main Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

30%止损
Нет отзывов
2026.01.02 02:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 01:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 04:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 19:53
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 09:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 06:41
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 05:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
High current drawdown in 62% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 70% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.18 17:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 10:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.