- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
131
盈利交易:
96 (73.28%)
亏损交易:
35 (26.72%)
最好交易:
81.90 USD
最差交易:
-188.53 USD
毛利:
1 617.96 USD (44 120 pips)
毛利亏损:
-1 306.45 USD (41 878 pips)
最大连续赢利:
17 (419.87 USD)
最大连续盈利:
419.87 USD (17)
夏普比率:
0.10
交易活动:
40.75%
最大入金加载:
36.71%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
53
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.49
长期交易:
127 (96.95%)
短期交易:
4 (3.05%)
利润因子:
1.24
预期回报:
2.38 USD
平均利润:
16.85 USD
平均损失:
-37.33 USD
最大连续失误:
6 (-63.12 USD)
最大连续亏损:
-479.09 USD (4)
每月增长:
39.43%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.00 USD
最大值:
636.55 USD (36.66%)
相对跌幅:
结余:
36.66% (636.55 USD)
净值:
81.26% (1 174.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.c
|130
|EURUSD.c
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.c
|311
|EURUSD.c
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.c
|2.2K
|EURUSD.c
|29
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DecodeGlobalLtd-Main Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
39%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
4
100%
131
73%
41%
1.23
2.38
USD
USD
81%
1:500