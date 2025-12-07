SinaisSeções
Tao Tao Shi

Decode GOLD

Tao Tao Shi
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 39%
DecodeGlobalLtd-Main Server
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
131
Negociações com lucro:
96 (73.28%)
Negociações com perda:
35 (26.72%)
Melhor negociação:
81.90 USD
Pior negociação:
-188.53 USD
Lucro bruto:
1 617.96 USD (44 120 pips)
Perda bruta:
-1 306.45 USD (41 878 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (419.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
419.87 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
40.75%
Depósito máximo carregado:
36.71%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.49
Negociações longas:
127 (96.95%)
Negociações curtas:
4 (3.05%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
2.38 USD
Lucro médio:
16.85 USD
Perda média:
-37.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-63.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-479.09 USD (4)
Crescimento mensal:
39.43%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.00 USD
Máximo:
636.55 USD (36.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.66% (636.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
81.26% (1 174.87 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.c 130
EURUSD.c 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.c 311
EURUSD.c 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.c 2.2K
EURUSD.c 29
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +81.90 USD
Pior negociação: -189 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +419.87 USD
Máxima perda consecutiva: -63.12 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DecodeGlobalLtd-Main Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

30%止损
Sem comentários
2025.12.30 09:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 06:41
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 05:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
High current drawdown in 62% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 70% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.18 17:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 10:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 17:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 16:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.07 14:08
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.07 05:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.07 05:38
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.07 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
