- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
131
Negociações com lucro:
96 (73.28%)
Negociações com perda:
35 (26.72%)
Melhor negociação:
81.90 USD
Pior negociação:
-188.53 USD
Lucro bruto:
1 617.96 USD (44 120 pips)
Perda bruta:
-1 306.45 USD (41 878 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (419.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
419.87 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
40.75%
Depósito máximo carregado:
36.71%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.49
Negociações longas:
127 (96.95%)
Negociações curtas:
4 (3.05%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
2.38 USD
Lucro médio:
16.85 USD
Perda média:
-37.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-63.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-479.09 USD (4)
Crescimento mensal:
39.43%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.00 USD
Máximo:
636.55 USD (36.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.66% (636.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
81.26% (1 174.87 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.c
|130
|EURUSD.c
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.c
|311
|EURUSD.c
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.c
|2.2K
|EURUSD.c
|29
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +81.90 USD
Pior negociação: -189 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +419.87 USD
Máxima perda consecutiva: -63.12 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DecodeGlobalLtd-Main Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
30%止损
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
39%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
4
100%
131
73%
41%
1.23
2.38
USD
USD
81%
1:500