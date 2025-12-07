- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
34.47 USD
Worst Trade:
-2.00 USD
Profitto lordo:
153.62 USD (4 359 pips)
Perdita lorda:
-2.00 USD (19 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (153.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
153.62 USD (7)
Indice di Sharpe:
1.44
Attività di trading:
17.06%
Massimo carico di deposito:
11.37%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
75.81
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
76.81
Profitto previsto:
18.95 USD
Profitto medio:
21.95 USD
Perdita media:
-2.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.00 USD (1)
Crescita mensile:
19.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.00 USD
Massimale:
2.00 USD (0.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
15.37% (138.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.c
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.c
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.c
|4.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.47 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +153.62 USD
Massima perdita consecutiva: -2.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DecodeGlobalLtd-Main Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
30%止损
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
19%
0
0
USD
USD
942
USD
USD
1
100%
8
87%
17%
76.80
18.95
USD
USD
15%
1:500