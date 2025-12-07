SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Decode GOLD
Tao Tao Shi

Decode GOLD

Tao Tao Shi
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 39%
DecodeGlobalLtd-Main Server
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
131
Transacciones Rentables:
96 (73.28%)
Transacciones Irrentables:
35 (26.72%)
Mejor transacción:
81.90 USD
Peor transacción:
-188.53 USD
Beneficio Bruto:
1 617.96 USD (44 120 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 306.45 USD (41 878 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (419.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
419.87 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
40.75%
Carga máxima del depósito:
36.71%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
53
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.49
Transacciones Largas:
127 (96.95%)
Transacciones Cortas:
4 (3.05%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
2.38 USD
Beneficio medio:
16.85 USD
Pérdidas medias:
-37.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-63.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-479.09 USD (4)
Crecimiento al mes:
39.43%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.00 USD
Máxima:
636.55 USD (36.66%)
Reducción relativa:
De balance:
36.66% (636.55 USD)
De fondos:
81.26% (1 174.87 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.c 130
EURUSD.c 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.c 311
EURUSD.c 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.c 2.2K
EURUSD.c 29
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +81.90 USD
Peor transacción: -189 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +419.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -63.12 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DecodeGlobalLtd-Main Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

30%止损
No hay comentarios
2025.12.30 09:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 06:41
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 05:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
High current drawdown in 62% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 70% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.18 17:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 10:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 17:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 16:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.07 14:08
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.07 05:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.07 05:38
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.07 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
