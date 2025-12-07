- Incremento
Total de Trades:
131
Transacciones Rentables:
96 (73.28%)
Transacciones Irrentables:
35 (26.72%)
Mejor transacción:
81.90 USD
Peor transacción:
-188.53 USD
Beneficio Bruto:
1 617.96 USD (44 120 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 306.45 USD (41 878 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (419.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
419.87 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
40.75%
Carga máxima del depósito:
36.71%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
53
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.49
Transacciones Largas:
127 (96.95%)
Transacciones Cortas:
4 (3.05%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
2.38 USD
Beneficio medio:
16.85 USD
Pérdidas medias:
-37.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-63.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-479.09 USD (4)
Crecimiento al mes:
39.43%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.00 USD
Máxima:
636.55 USD (36.66%)
Reducción relativa:
De balance:
36.66% (636.55 USD)
De fondos:
81.26% (1 174.87 USD)
Mejor transacción: +81.90 USD
Peor transacción: -189 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +419.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -63.12 USD
