トレード:
131
利益トレード:
96 (73.28%)
損失トレード:
35 (26.72%)
ベストトレード:
81.90 USD
最悪のトレード:
-188.53 USD
総利益:
1 617.96 USD (44 120 pips)
総損失:
-1 306.45 USD (41 878 pips)
最大連続の勝ち:
17 (419.87 USD)
最大連続利益:
419.87 USD (17)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
40.75%
最大入金額:
36.71%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.49
長いトレード:
127 (96.95%)
短いトレード:
4 (3.05%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
2.38 USD
平均利益:
16.85 USD
平均損失:
-37.33 USD
最大連続の負け:
6 (-63.12 USD)
最大連続損失:
-479.09 USD (4)
月間成長:
39.43%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.00 USD
最大の:
636.55 USD (36.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.66% (636.55 USD)
エクイティによる:
81.26% (1 174.87 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.c
|130
|EURUSD.c
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.c
|311
|EURUSD.c
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.c
|2.2K
|EURUSD.c
|29
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
ベストトレード: +81.90 USD
最悪のトレード: -189 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +419.87 USD
最大連続損失: -63.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DecodeGlobalLtd-Main Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
30%止损
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
39%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
4
100%
131
73%
41%
1.23
2.38
USD
USD
81%
1:500