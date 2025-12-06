SinyallerBölümler
Chiwi's IT

CWDT BAXP

Chiwi's IT
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 24%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
901
Kârla kapanan işlemler:
637 (70.69%)
Zararla kapanan işlemler:
264 (29.30%)
En iyi işlem:
1 683.87 USD
En kötü işlem:
-1 272.10 USD
Brüt kâr:
63 895.82 USD (319 783 pips)
Brüt zarar:
-40 321.87 USD (147 042 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (3 380.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 104.44 USD (12)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
95
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
4.58
Alış işlemleri:
465 (51.61%)
Satış işlemleri:
436 (48.39%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
26.16 USD
Ortalama kâr:
100.31 USD
Ortalama zarar:
-152.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-3 880.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 880.23 USD (11)
Aylık büyüme:
3.86%
Yıllık tahmin:
46.83%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
619.00 USD
Maksimum:
5 146.25 USD (4.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.43% (5 141.04 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 190
GDAXI 111
GBPUSD 95
SP500 94
NDX 90
GBPAUD 77
WS30 73
EURAUD 63
AUDCAD 51
EURUSD 35
AUDUSD 18
MRNA 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 11K
GDAXI -308
GBPUSD -2.6K
SP500 1.2K
NDX 385
GBPAUD 5.5K
WS30 1.4K
EURAUD 4.2K
AUDCAD 1.4K
EURUSD -197
AUDUSD 1.7K
MRNA 101
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 63K
GDAXI 2.1K
GBPUSD -1.4K
SP500 1.2K
NDX 1.1K
GBPAUD 5K
WS30 932
EURAUD 3.7K
AUDCAD 3.8K
EURUSD 979
AUDUSD 975
MRNA 421
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 683.87 USD
En kötü işlem: -1 272 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +3 380.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 880.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.67 × 147
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.94 × 377
FXOpen-MT5
1.00 × 4
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.01 × 4282
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.25 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.11 × 18
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
17 daha fazla...
CWDT BAXP, Cyber Wolfdog Trading topluluğu içinde kullanılan, özenle seçilmiş bir Expert Advisor (EA) paketine dayanan, tamamen otomatik, grid kullanmayan ve martingale uygulamayan bir sinyaldir.

Strateji Özeti
CWDT BAXP, özel olarak seçilmiş birkaç EA’yı tek bir portföyde birleştirir. Sistem, MetaTrader 5 üzerinde başlıca FX majör pariteleri, endeksler ve altının bir kombinasyonunu işlemektedir. İşlem girişleri ve zamanlaması, aşırı optimizasyonu azaltmak ve stratejinin davranışını tek bir EA’ya veya sabit bir desene kıyasla daha az tahmin edilebilir ve daha dayanıklı kılmak için dahili olarak rastgeleleştirilir.

Geliştirme ve Test
Bu yapı bir sinyal olarak canlıya alınmadan önce şu aşamalardan geçmiştir:

  • Farklı piyasa koşullarında çok yıllı backtestler

  • Demo ve gerçek hesaplarda forward testler

  • Çekilme (drawdown) ve davranışın takip edildiği birkaç haftalık gerçek hesap işlemleri

Bu adımlar tamamlandıktan sonra paket, herkese açık bir sinyal olarak yayınlanmıştır.

Temel Özellikler

  • %100 algoritmik işlem, manuel “kahramanlık” işlemleri yok

  • GRID yok, MARTINGALE yok, bakiyeyi bitiren agresif kurtarma modları yok

  • Tek bir parite yerine çeşitlendirilmiş enstrüman sepeti

  • Ortalama pozisyon süresi makul seviyede (gün içi ile birkaç saat arası)

  • Çekilmeyi kontrol altında tutarken istikrarlı büyümeyi hedefleyecek şekilde tasarlanmıştır

Önemli Notlar

  • Her zaman lot büyüklüğünüzü ve risk seviyenizi kendi hesap büyüklüğünüz ve broker koşullarına göre ayarlayın.

  • Sinyalin davranışına alışana kadar önce bir demo hesapta başlamanız, ardından kendinizi rahat hissettiğinizde gerçek hesaba geçmeniz şiddetle tavsiye edilir.

  • Geçmiş performans ve backtest sonuçları, gelecekteki getirileri garanti etmez.

CWDT BAXP veya altında yatan EA paketi hakkında herhangi bir sorunuz olursa, MQL5 üzerindeki satıcı profilinden Cyber Wolfdog Trading’e özel mesaj gönderebilirsiniz.

Our info: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading


