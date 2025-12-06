- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|GDAXI
|111
|GBPUSD
|95
|SP500
|94
|NDX
|90
|GBPAUD
|77
|WS30
|73
|EURAUD
|63
|AUDCAD
|51
|EURUSD
|35
|AUDUSD
|18
|MRNA
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|11K
|GDAXI
|-308
|GBPUSD
|-2.6K
|SP500
|1.2K
|NDX
|385
|GBPAUD
|5.5K
|WS30
|1.4K
|EURAUD
|4.2K
|AUDCAD
|1.4K
|EURUSD
|-197
|AUDUSD
|1.7K
|MRNA
|101
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|63K
|GDAXI
|2.1K
|GBPUSD
|-1.4K
|SP500
|1.2K
|NDX
|1.1K
|GBPAUD
|5K
|WS30
|932
|EURAUD
|3.7K
|AUDCAD
|3.8K
|EURUSD
|979
|AUDUSD
|975
|MRNA
|421
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.67 × 147
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.94 × 377
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 4
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.01 × 4282
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.11 × 18
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
CWDT BAXP, Cyber Wolfdog Trading topluluğu içinde kullanılan, özenle seçilmiş bir Expert Advisor (EA) paketine dayanan, tamamen otomatik, grid kullanmayan ve martingale uygulamayan bir sinyaldir.
Strateji Özeti
CWDT BAXP, özel olarak seçilmiş birkaç EA’yı tek bir portföyde birleştirir. Sistem, MetaTrader 5 üzerinde başlıca FX majör pariteleri, endeksler ve altının bir kombinasyonunu işlemektedir. İşlem girişleri ve zamanlaması, aşırı optimizasyonu azaltmak ve stratejinin davranışını tek bir EA’ya veya sabit bir desene kıyasla daha az tahmin edilebilir ve daha dayanıklı kılmak için dahili olarak rastgeleleştirilir.
Geliştirme ve Test
Bu yapı bir sinyal olarak canlıya alınmadan önce şu aşamalardan geçmiştir:
-
Farklı piyasa koşullarında çok yıllı backtestler
-
Demo ve gerçek hesaplarda forward testler
-
Çekilme (drawdown) ve davranışın takip edildiği birkaç haftalık gerçek hesap işlemleri
Bu adımlar tamamlandıktan sonra paket, herkese açık bir sinyal olarak yayınlanmıştır.
Temel Özellikler
-
%100 algoritmik işlem, manuel “kahramanlık” işlemleri yok
-
GRID yok, MARTINGALE yok, bakiyeyi bitiren agresif kurtarma modları yok
-
Tek bir parite yerine çeşitlendirilmiş enstrüman sepeti
-
Ortalama pozisyon süresi makul seviyede (gün içi ile birkaç saat arası)
-
Çekilmeyi kontrol altında tutarken istikrarlı büyümeyi hedefleyecek şekilde tasarlanmıştır
Önemli Notlar
-
Her zaman lot büyüklüğünüzü ve risk seviyenizi kendi hesap büyüklüğünüz ve broker koşullarına göre ayarlayın.
-
Sinyalin davranışına alışana kadar önce bir demo hesapta başlamanız, ardından kendinizi rahat hissettiğinizde gerçek hesaba geçmeniz şiddetle tavsiye edilir.
-
Geçmiş performans ve backtest sonuçları, gelecekteki getirileri garanti etmez.
CWDT BAXP veya altında yatan EA paketi hakkında herhangi bir sorunuz olursa, MQL5 üzerindeki satıcı profilinden Cyber Wolfdog Trading’e özel mesaj gönderebilirsiniz.
Our info: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading