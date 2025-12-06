CWDT BAXP, Cyber Wolfdog Trading topluluğu içinde kullanılan, özenle seçilmiş bir Expert Advisor (EA) paketine dayanan, tamamen otomatik, grid kullanmayan ve martingale uygulamayan bir sinyaldir.

Strateji Özeti

CWDT BAXP, özel olarak seçilmiş birkaç EA’yı tek bir portföyde birleştirir. Sistem, MetaTrader 5 üzerinde başlıca FX majör pariteleri, endeksler ve altının bir kombinasyonunu işlemektedir. İşlem girişleri ve zamanlaması, aşırı optimizasyonu azaltmak ve stratejinin davranışını tek bir EA’ya veya sabit bir desene kıyasla daha az tahmin edilebilir ve daha dayanıklı kılmak için dahili olarak rastgeleleştirilir.

Geliştirme ve Test

Bu yapı bir sinyal olarak canlıya alınmadan önce şu aşamalardan geçmiştir:

Farklı piyasa koşullarında çok yıllı backtestler

Demo ve gerçek hesaplarda forward testler

Çekilme (drawdown) ve davranışın takip edildiği birkaç haftalık gerçek hesap işlemleri

Bu adımlar tamamlandıktan sonra paket, herkese açık bir sinyal olarak yayınlanmıştır.

Temel Özellikler

%100 algoritmik işlem, manuel “kahramanlık” işlemleri yok

GRID yok, MARTINGALE yok, bakiyeyi bitiren agresif kurtarma modları yok

Tek bir parite yerine çeşitlendirilmiş enstrüman sepeti

Ortalama pozisyon süresi makul seviyede (gün içi ile birkaç saat arası)

Çekilmeyi kontrol altında tutarken istikrarlı büyümeyi hedefleyecek şekilde tasarlanmıştır

Önemli Notlar

Her zaman lot büyüklüğünüzü ve risk seviyenizi kendi hesap büyüklüğünüz ve broker koşullarına göre ayarlayın.

Sinyalin davranışına alışana kadar önce bir demo hesapta başlamanız , ardından kendinizi rahat hissettiğinizde gerçek hesaba geçmeniz şiddetle tavsiye edilir.

Geçmiş performans ve backtest sonuçları, gelecekteki getirileri garanti etmez.

CWDT BAXP veya altında yatan EA paketi hakkında herhangi bir sorunuz olursa, MQL5 üzerindeki satıcı profilinden Cyber Wolfdog Trading’e özel mesaj gönderebilirsiniz.

Our info: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading