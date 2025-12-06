CWDT BAXP ist ein vollständig automatisiertes Handelssignal ohne GRID und ohne MARTINGALE, basierend auf einem sorgfältig zusammengestellten Paket von Expert Advisors (EAs), das innerhalb der Cyber Wolfdog Trading-Community verwendet wird.

Strategieüberblick

CWDT BAXP kombiniert mehrere gezielt ausgewählte EAs in einem Portfolio. Das System handelt eine Mischung aus wichtigen FX-Majors, Indizes und Gold auf MetaTrader 5. Eine interne Randomisierung von Einstiegen und Handelszeitpunkten wird genutzt, um Überoptimierung zu reduzieren und das Verhalten weniger vorhersehbar und robuster zu machen als bei einem einzelnen EA oder einem starren Muster.

Entwicklung & Tests

Bevor dieses Setup als Livesignal veröffentlicht wurde, durchlief es:

Mehrjährige Backtests unter unterschiedlichen Marktbedingungen

Forward-Tests auf Demo- und Livekonten

Mehrere Wochen realen Handels mit Überwachung von Drawdown und Verhalten

Erst nach diesen Schritten wurde das Paket als öffentliches Signal freigegeben.

Wichtige Merkmale

100 % algorithmisches Trading, keine manuellen „Hero-Trades“

Kein GRID, kein MARTINGALE , keine kontoschädigenden Recovery-Modi

Diversifizierter Korb von Instrumenten statt nur eines einzelnen Paares

Moderate durchschnittliche Haltedauer (intraday bis mehrere Stunden)

Entwickelt, um den Drawdown zu kontrollieren und gleichzeitig auf stetiges Wachstum zu zielen

Wichtige Hinweise

Passen Sie Ihre Lotgröße und Ihr Risiko immer an die Größe Ihres Kontos und die Bedingungen Ihres Brokers an.

Es wird dringend empfohlen, zunächst mit einem Demokonto zu starten und erst dann auf ein Livekonto zu wechseln, wenn Sie mit dem Verhalten des Signals vertraut sind.

Vergangene Performance und Backtests garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.

Bei Fragen zu CWDT BAXP oder zum zugrunde liegenden EA-Paket können Sie Cyber Wolfdog Trading über das Verkäuferprofil auf MQL5 eine private Nachricht senden.

Our info: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading