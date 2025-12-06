- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|275
|GDAXI
|143
|SP500
|119
|NDX
|108
|GBPAUD
|104
|GBPUSD
|95
|WS30
|83
|EURAUD
|78
|AUDCAD
|61
|EURUSD
|41
|AUDUSD
|21
|MRNA
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|21K
|GDAXI
|-2.8K
|SP500
|2.7K
|NDX
|-419
|GBPAUD
|6.3K
|GBPUSD
|-2.6K
|WS30
|830
|EURAUD
|4.5K
|AUDCAD
|1.6K
|EURUSD
|-151
|AUDUSD
|1.8K
|MRNA
|101
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|101K
|GDAXI
|-5.8K
|SP500
|2.7K
|NDX
|-5K
|GBPAUD
|6.7K
|GBPUSD
|-1.4K
|WS30
|472
|EURAUD
|4.6K
|AUDCAD
|4.8K
|EURUSD
|1.6K
|AUDUSD
|1.2K
|MRNA
|421
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.64 × 151
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.94 × 377
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 4
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.01 × 4282
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.11 × 18
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.25 × 248
CWDT BAXP ist ein vollständig automatisiertes Handelssignal ohne GRID und ohne MARTINGALE, basierend auf einem sorgfältig zusammengestellten Paket von Expert Advisors (EAs), das innerhalb der Cyber Wolfdog Trading-Community verwendet wird.
Strategieüberblick
CWDT BAXP kombiniert mehrere gezielt ausgewählte EAs in einem Portfolio. Das System handelt eine Mischung aus wichtigen FX-Majors, Indizes und Gold auf MetaTrader 5. Eine interne Randomisierung von Einstiegen und Handelszeitpunkten wird genutzt, um Überoptimierung zu reduzieren und das Verhalten weniger vorhersehbar und robuster zu machen als bei einem einzelnen EA oder einem starren Muster.
Entwicklung & Tests
Bevor dieses Setup als Livesignal veröffentlicht wurde, durchlief es:
-
Mehrjährige Backtests unter unterschiedlichen Marktbedingungen
-
Forward-Tests auf Demo- und Livekonten
-
Mehrere Wochen realen Handels mit Überwachung von Drawdown und Verhalten
Erst nach diesen Schritten wurde das Paket als öffentliches Signal freigegeben.
Wichtige Merkmale
-
100 % algorithmisches Trading, keine manuellen „Hero-Trades“
-
Kein GRID, kein MARTINGALE, keine kontoschädigenden Recovery-Modi
-
Diversifizierter Korb von Instrumenten statt nur eines einzelnen Paares
-
Moderate durchschnittliche Haltedauer (intraday bis mehrere Stunden)
-
Entwickelt, um den Drawdown zu kontrollieren und gleichzeitig auf stetiges Wachstum zu zielen
Wichtige Hinweise
-
Passen Sie Ihre Lotgröße und Ihr Risiko immer an die Größe Ihres Kontos und die Bedingungen Ihres Brokers an.
-
Es wird dringend empfohlen, zunächst mit einem Demokonto zu starten und erst dann auf ein Livekonto zu wechseln, wenn Sie mit dem Verhalten des Signals vertraut sind.
-
Vergangene Performance und Backtests garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.
Bei Fragen zu CWDT BAXP oder zum zugrunde liegenden EA-Paket können Sie Cyber Wolfdog Trading über das Verkäuferprofil auf MQL5 eine private Nachricht senden.
Our info: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading
