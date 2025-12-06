SignaleKategorien
CWDT BAXP

Chiwi's IT
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 32%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 132
Gewinntrades:
775 (68.46%)
Verlusttrades:
357 (31.54%)
Bester Trade:
1 683.87 USD
Schlechtester Trade:
-1 272.10 USD
Bruttoprofit:
83 456.34 USD (396 463 pips)
Bruttoverlust:
-51 159.88 USD (193 814 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (7 702.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 731.95 USD (34)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
87.55%
Max deposit load:
81.15%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
77
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
3.88
Long-Positionen:
583 (51.50%)
Short-Positionen:
549 (48.50%)
Profit-Faktor:
1.63
Mathematische Gewinnerwartung:
28.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
107.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-143.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-2 420.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 880.23 USD (11)
Wachstum pro Monat :
8.01%
Jahresprognose:
97.20%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
619.00 USD
Maximaler:
8 333.84 USD (6.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.58% (8 221.30 USD)
Kapital:
1.60% (1 864.49 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 275
GDAXI 143
SP500 119
NDX 108
GBPAUD 104
GBPUSD 95
WS30 83
EURAUD 78
AUDCAD 61
EURUSD 41
AUDUSD 21
MRNA 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 21K
GDAXI -2.8K
SP500 2.7K
NDX -419
GBPAUD 6.3K
GBPUSD -2.6K
WS30 830
EURAUD 4.5K
AUDCAD 1.6K
EURUSD -151
AUDUSD 1.8K
MRNA 101
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 101K
GDAXI -5.8K
SP500 2.7K
NDX -5K
GBPAUD 6.7K
GBPUSD -1.4K
WS30 472
EURAUD 4.6K
AUDCAD 4.8K
EURUSD 1.6K
AUDUSD 1.2K
MRNA 421
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 683.87 USD
Schlechtester Trade: -1 272 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 34
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7 702.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 420.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.64 × 151
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.94 × 377
FXOpen-MT5
1.00 × 4
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.01 × 4282
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.25 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.11 × 18
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.25 × 248
noch 18 ...
CWDT BAXP ist ein vollständig automatisiertes Handelssignal ohne GRID und ohne MARTINGALE, basierend auf einem sorgfältig zusammengestellten Paket von Expert Advisors (EAs), das innerhalb der Cyber Wolfdog Trading-Community verwendet wird.

Strategieüberblick
CWDT BAXP kombiniert mehrere gezielt ausgewählte EAs in einem Portfolio. Das System handelt eine Mischung aus wichtigen FX-Majors, Indizes und Gold auf MetaTrader 5. Eine interne Randomisierung von Einstiegen und Handelszeitpunkten wird genutzt, um Überoptimierung zu reduzieren und das Verhalten weniger vorhersehbar und robuster zu machen als bei einem einzelnen EA oder einem starren Muster.

Entwicklung & Tests
Bevor dieses Setup als Livesignal veröffentlicht wurde, durchlief es:

  • Mehrjährige Backtests unter unterschiedlichen Marktbedingungen

  • Forward-Tests auf Demo- und Livekonten

  • Mehrere Wochen realen Handels mit Überwachung von Drawdown und Verhalten

Erst nach diesen Schritten wurde das Paket als öffentliches Signal freigegeben.

Wichtige Merkmale

  • 100 % algorithmisches Trading, keine manuellen „Hero-Trades“

  • Kein GRID, kein MARTINGALE, keine kontoschädigenden Recovery-Modi

  • Diversifizierter Korb von Instrumenten statt nur eines einzelnen Paares

  • Moderate durchschnittliche Haltedauer (intraday bis mehrere Stunden)

  • Entwickelt, um den Drawdown zu kontrollieren und gleichzeitig auf stetiges Wachstum zu zielen

Wichtige Hinweise

  • Passen Sie Ihre Lotgröße und Ihr Risiko immer an die Größe Ihres Kontos und die Bedingungen Ihres Brokers an.

  • Es wird dringend empfohlen, zunächst mit einem Demokonto zu starten und erst dann auf ein Livekonto zu wechseln, wenn Sie mit dem Verhalten des Signals vertraut sind.

  • Vergangene Performance und Backtests garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.

Bei Fragen zu CWDT BAXP oder zum zugrunde liegenden EA-Paket können Sie Cyber Wolfdog Trading über das Verkäuferprofil auf MQL5 eine private Nachricht senden.

Our info: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading


Keine Bewertungen
2025.12.28 09:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
