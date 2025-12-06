SeñalesSecciones
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 32%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 132
Transacciones Rentables:
775 (68.46%)
Transacciones Irrentables:
357 (31.54%)
Mejor transacción:
1 683.87 USD
Peor transacción:
-1 272.10 USD
Beneficio Bruto:
83 456.34 USD (396 463 pips)
Pérdidas Brutas:
-51 159.88 USD (193 814 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (7 702.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 731.95 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
86.52%
Carga máxima del depósito:
81.15%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
77
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
3.88
Transacciones Largas:
583 (51.50%)
Transacciones Cortas:
549 (48.50%)
Factor de Beneficio:
1.63
Beneficio Esperado:
28.53 USD
Beneficio medio:
107.69 USD
Pérdidas medias:
-143.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-2 420.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 880.23 USD (11)
Crecimiento al mes:
8.01%
Pronóstico anual:
97.20%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
619.00 USD
Máxima:
8 333.84 USD (6.67%)
Reducción relativa:
De balance:
6.58% (8 221.30 USD)
De fondos:
1.60% (1 864.49 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 275
GDAXI 143
SP500 119
NDX 108
GBPAUD 104
GBPUSD 95
WS30 83
EURAUD 78
AUDCAD 61
EURUSD 41
AUDUSD 21
MRNA 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 21K
GDAXI -2.8K
SP500 2.7K
NDX -419
GBPAUD 6.3K
GBPUSD -2.6K
WS30 830
EURAUD 4.5K
AUDCAD 1.6K
EURUSD -151
AUDUSD 1.8K
MRNA 101
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 101K
GDAXI -5.8K
SP500 2.7K
NDX -5K
GBPAUD 6.7K
GBPUSD -1.4K
WS30 472
EURAUD 4.6K
AUDCAD 4.8K
EURUSD 1.6K
AUDUSD 1.2K
MRNA 421
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 683.87 USD
Peor transacción: -1 272 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 34
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +7 702.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 420.40 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.64 × 151
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.94 × 377
FXOpen-MT5
1.00 × 4
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.01 × 4282
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.25 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.11 × 18
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.25 × 248
otros 18...
CWDT BAXP es una señal totalmente automatizada, sin GRID y sin MARTINGALA, construida sobre un conjunto seleccionado de Asesores Expertos (EAs) utilizado dentro de la comunidad de Cyber Wolfdog Trading.

Resumen de la estrategia
CWDT BAXP combina varios EAs específicamente seleccionados en una sola cartera. Los sistemas operan una mezcla de pares de divisas principales (FX majors), índices y oro en MetaTrader 5. Se utiliza una aleatorización interna de las entradas y del momento de apertura de operaciones para reducir la sobreoptimización y hacer que el comportamiento sea menos predecible y más robusto en comparación con un único EA o un patrón fijo.

Desarrollo y pruebas
Antes de lanzarse como señal en vivo, esta configuración pasó por:

  • Backtests de varios años en diferentes condiciones de mercado

  • Pruebas forward en cuentas demo y reales

  • Varias semanas de trading real con seguimiento del drawdown y del comportamiento de la estrategia

Solo después de estos pasos el paquete se publicó como señal abierta al público.

Características clave

  • 100% trading algorítmico, sin “operaciones héroe” manuales

  • Sin GRID, sin MARTINGALA, sin modos de recuperación agresivos que destruyen el balance

  • Cesta diversificada de instrumentos en lugar de un solo par

  • Tiempo medio de mantenimiento de las operaciones moderado (desde intradía hasta varias horas)

  • Diseñada para mantener el drawdown bajo control mientras busca un crecimiento estable de la cuenta

Notas importantes

  • Ajusta siempre el tamaño del lote y el nivel de riesgo según el tamaño de tu cuenta y las condiciones de tu bróker.

  • Se recomienda encarecidamente empezar en una cuenta demo y pasar después a una cuenta real cuando te sientas cómodo con el comportamiento de la señal.

  • El rendimiento pasado y los backtests no garantizan resultados futuros.

Para cualquier pregunta sobre CWDT BAXP o sobre el paquete de EAs subyacente, puedes enviar un mensaje privado a Cyber Wolfdog Trading a través del perfil del vendedor en MQL5.

Our info: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading


