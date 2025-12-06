CWDT BAXP es una señal totalmente automatizada, sin GRID y sin MARTINGALA, construida sobre un conjunto seleccionado de Asesores Expertos (EAs) utilizado dentro de la comunidad de Cyber Wolfdog Trading.

Resumen de la estrategia

CWDT BAXP combina varios EAs específicamente seleccionados en una sola cartera. Los sistemas operan una mezcla de pares de divisas principales (FX majors), índices y oro en MetaTrader 5. Se utiliza una aleatorización interna de las entradas y del momento de apertura de operaciones para reducir la sobreoptimización y hacer que el comportamiento sea menos predecible y más robusto en comparación con un único EA o un patrón fijo.

Desarrollo y pruebas

Antes de lanzarse como señal en vivo, esta configuración pasó por:

Backtests de varios años en diferentes condiciones de mercado

Pruebas forward en cuentas demo y reales

Varias semanas de trading real con seguimiento del drawdown y del comportamiento de la estrategia

Solo después de estos pasos el paquete se publicó como señal abierta al público.

Características clave

100% trading algorítmico, sin “operaciones héroe” manuales

Sin GRID, sin MARTINGALA , sin modos de recuperación agresivos que destruyen el balance

Cesta diversificada de instrumentos en lugar de un solo par

Tiempo medio de mantenimiento de las operaciones moderado (desde intradía hasta varias horas)

Diseñada para mantener el drawdown bajo control mientras busca un crecimiento estable de la cuenta

Notas importantes

Ajusta siempre el tamaño del lote y el nivel de riesgo según el tamaño de tu cuenta y las condiciones de tu bróker.

Se recomienda encarecidamente empezar en una cuenta demo y pasar después a una cuenta real cuando te sientas cómodo con el comportamiento de la señal.

El rendimiento pasado y los backtests no garantizan resultados futuros.

Para cualquier pregunta sobre CWDT BAXP o sobre el paquete de EAs subyacente, puedes enviar un mensaje privado a Cyber Wolfdog Trading a través del perfil del vendedor en MQL5.

Our info: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading