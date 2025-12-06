- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|275
|GDAXI
|143
|SP500
|119
|NDX
|108
|GBPAUD
|104
|GBPUSD
|95
|WS30
|83
|EURAUD
|78
|AUDCAD
|61
|EURUSD
|41
|AUDUSD
|21
|MRNA
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|21K
|GDAXI
|-2.8K
|SP500
|2.7K
|NDX
|-419
|GBPAUD
|6.3K
|GBPUSD
|-2.6K
|WS30
|830
|EURAUD
|4.5K
|AUDCAD
|1.6K
|EURUSD
|-151
|AUDUSD
|1.8K
|MRNA
|101
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|101K
|GDAXI
|-5.8K
|SP500
|2.7K
|NDX
|-5K
|GBPAUD
|6.7K
|GBPUSD
|-1.4K
|WS30
|472
|EURAUD
|4.6K
|AUDCAD
|4.8K
|EURUSD
|1.6K
|AUDUSD
|1.2K
|MRNA
|421
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.64 × 151
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.94 × 377
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 4
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.01 × 4282
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.11 × 18
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.25 × 248
CWDT BAXP es una señal totalmente automatizada, sin GRID y sin MARTINGALA, construida sobre un conjunto seleccionado de Asesores Expertos (EAs) utilizado dentro de la comunidad de Cyber Wolfdog Trading.
Resumen de la estrategia
CWDT BAXP combina varios EAs específicamente seleccionados en una sola cartera. Los sistemas operan una mezcla de pares de divisas principales (FX majors), índices y oro en MetaTrader 5. Se utiliza una aleatorización interna de las entradas y del momento de apertura de operaciones para reducir la sobreoptimización y hacer que el comportamiento sea menos predecible y más robusto en comparación con un único EA o un patrón fijo.
Desarrollo y pruebas
Antes de lanzarse como señal en vivo, esta configuración pasó por:
-
Backtests de varios años en diferentes condiciones de mercado
-
Pruebas forward en cuentas demo y reales
-
Varias semanas de trading real con seguimiento del drawdown y del comportamiento de la estrategia
Solo después de estos pasos el paquete se publicó como señal abierta al público.
Características clave
-
100% trading algorítmico, sin “operaciones héroe” manuales
-
Sin GRID, sin MARTINGALA, sin modos de recuperación agresivos que destruyen el balance
-
Cesta diversificada de instrumentos en lugar de un solo par
-
Tiempo medio de mantenimiento de las operaciones moderado (desde intradía hasta varias horas)
-
Diseñada para mantener el drawdown bajo control mientras busca un crecimiento estable de la cuenta
Notas importantes
-
Ajusta siempre el tamaño del lote y el nivel de riesgo según el tamaño de tu cuenta y las condiciones de tu bróker.
-
Se recomienda encarecidamente empezar en una cuenta demo y pasar después a una cuenta real cuando te sientas cómodo con el comportamiento de la señal.
-
El rendimiento pasado y los backtests no garantizan resultados futuros.
Para cualquier pregunta sobre CWDT BAXP o sobre el paquete de EAs subyacente, puedes enviar un mensaje privado a Cyber Wolfdog Trading a través del perfil del vendedor en MQL5.
Our info: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading
USD
USD
USD