Chiwi's IT

CWDT BAXP

Chiwi's IT
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 24%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
901
Bénéfice trades:
637 (70.69%)
Perte trades:
264 (29.30%)
Meilleure transaction:
1 683.87 USD
Pire transaction:
-1 272.10 USD
Bénéfice brut:
63 895.82 USD (319 783 pips)
Perte brute:
-40 321.87 USD (147 042 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (3 380.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 104.44 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
95
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
4.58
Longs trades:
465 (51.61%)
Courts trades:
436 (48.39%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
26.16 USD
Bénéfice moyen:
100.31 USD
Perte moyenne:
-152.73 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-3 880.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 880.23 USD (11)
Croissance mensuelle:
3.86%
Prévision annuelle:
46.83%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
619.00 USD
Maximal:
5 146.25 USD (4.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.43% (5 141.04 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 190
GDAXI 111
GBPUSD 95
SP500 94
NDX 90
GBPAUD 77
WS30 73
EURAUD 63
AUDCAD 51
EURUSD 35
AUDUSD 18
MRNA 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 11K
GDAXI -308
GBPUSD -2.6K
SP500 1.2K
NDX 385
GBPAUD 5.5K
WS30 1.4K
EURAUD 4.2K
AUDCAD 1.4K
EURUSD -197
AUDUSD 1.7K
MRNA 101
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 63K
GDAXI 2.1K
GBPUSD -1.4K
SP500 1.2K
NDX 1.1K
GBPAUD 5K
WS30 932
EURAUD 3.7K
AUDCAD 3.8K
EURUSD 979
AUDUSD 975
MRNA 421
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 683.87 USD
Pire transaction: -1 272 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +3 380.78 USD
Perte consécutive maximale: -3 880.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.67 × 147
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.94 × 377
FXOpen-MT5
1.00 × 4
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.01 × 4282
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.25 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.11 × 18
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
17 plus...
CWDT BAXP est un signal de trading entièrement automatisé, sans GRID et sans MARTINGALE, construit autour d’un ensemble d’Expert Advisors soigneusement sélectionnés et utilisés au sein de la communauté Cyber Wolfdog Trading.

Aperçu de la stratégie
CWDT BAXP combine plusieurs EAs spécifiquement choisis dans un seul portefeuille. Le système traite un panier composé des principales paires de devises Forex (FX majors), d’indices et de l’or sur MetaTrader 5. Une randomisation interne des points d’entrée et du timing des trades est utilisée afin de réduire la sur-optimisation et de rendre le comportement moins prévisible et plus robuste qu’un seul EA ou un schéma fixe.

Développement & Tests
Avant d’être mis en ligne comme signal, ce setup est passé par :

  • Des backtests sur plusieurs années dans différentes conditions de marché

  • Des tests forward sur comptes démo et réels

  • Plusieurs semaines de trading réel avec suivi de la baisse maximale (drawdown) et du comportement de la stratégie

Ce n’est qu’après ces étapes que le pack a été publié comme signal public.

Caractéristiques clés

  • Trading 100 % algorithmique, sans « hero trades » manuels

  • Aucun GRID, aucune MARTINGALE, pas de modes de récupération agressifs destructeurs pour le capital

  • Panier d’instruments diversifié au lieu d’une seule paire

  • Durée moyenne de détention des positions modérée (intraday à quelques heures)

  • Conçu pour garder le drawdown sous contrôle tout en visant une croissance régulière du compte

Remarques importantes

  • Ajustez toujours la taille de vos lots et votre niveau de risque en fonction de la taille de votre compte et des conditions de votre broker.

  • Il est fortement recommandé de commencer sur un compte démo, puis de passer en réel lorsque vous êtes à l’aise avec le comportement du signal.

  • Les performances passées et les backtests ne garantissent pas les résultats futurs.

Pour toute question concernant CWDT BAXP ou le pack d’EAs sous-jacent, vous pouvez envoyer un message privé à Cyber Wolfdog Trading via le profil vendeur sur MQL5.

Our info: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading


