CWDT BAXP est un signal de trading entièrement automatisé, sans GRID et sans MARTINGALE, construit autour d’un ensemble d’Expert Advisors soigneusement sélectionnés et utilisés au sein de la communauté Cyber Wolfdog Trading.

Aperçu de la stratégie

CWDT BAXP combine plusieurs EAs spécifiquement choisis dans un seul portefeuille. Le système traite un panier composé des principales paires de devises Forex (FX majors), d’indices et de l’or sur MetaTrader 5. Une randomisation interne des points d’entrée et du timing des trades est utilisée afin de réduire la sur-optimisation et de rendre le comportement moins prévisible et plus robuste qu’un seul EA ou un schéma fixe.

Développement & Tests

Avant d’être mis en ligne comme signal, ce setup est passé par :

Des backtests sur plusieurs années dans différentes conditions de marché

Des tests forward sur comptes démo et réels

Plusieurs semaines de trading réel avec suivi de la baisse maximale (drawdown) et du comportement de la stratégie

Ce n’est qu’après ces étapes que le pack a été publié comme signal public.

Caractéristiques clés

Trading 100 % algorithmique, sans « hero trades » manuels

Aucun GRID, aucune MARTINGALE , pas de modes de récupération agressifs destructeurs pour le capital

Panier d’instruments diversifié au lieu d’une seule paire

Durée moyenne de détention des positions modérée (intraday à quelques heures)

Conçu pour garder le drawdown sous contrôle tout en visant une croissance régulière du compte

Remarques importantes

Ajustez toujours la taille de vos lots et votre niveau de risque en fonction de la taille de votre compte et des conditions de votre broker.

Il est fortement recommandé de commencer sur un compte démo , puis de passer en réel lorsque vous êtes à l’aise avec le comportement du signal.

Les performances passées et les backtests ne garantissent pas les résultats futurs.

Pour toute question concernant CWDT BAXP ou le pack d’EAs sous-jacent, vous pouvez envoyer un message privé à Cyber Wolfdog Trading via le profil vendeur sur MQL5.

Our info: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading