いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.64 × 151
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.94 × 377
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 4
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.01 × 4282
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.11 × 18
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.25 × 248
CWDT BAXP は、完全自動・グリッド不使用／マーチンゲール不使用のシグナルで、Cyber Wolfdog Trading コミュニティ内で使用されている、厳選された複数のEAパックを基盤としています。
戦略概要 (Strategy Overview)
CWDT BAXP は、特別に選定した複数の EA をひとつのポートフォリオとして組み合わせています。
システムは MetaTrader 5 上で、主要FX通貨ペア、株価指数、ゴールドを対象に取引します。
エントリー条件とエントリータイミングには内部ランダム化を導入しており、過度な最適化を避けつつ、単一 EA や固定パターンよりも読みづらく、より堅牢な挙動を目指しています。
開発とテスト (Development & Testing)
ライブシグナルとして公開される前に、本セットアップは以下のプロセスを経ています：
-
複数年にわたる、さまざまな相場環境でのバックテスト
-
デモ口座およびリアル口座でのフォワードテスト
-
数週間に及ぶリアルトレード運用と、その間のドローダウンおよび挙動のモニタリング
これらのステップをクリアした後に、初めて一般向けシグナルとして公開されています。
主な特徴 (Key Characteristics)
-
100% アルゴリズム取引（裁量による「一発勝負」のようなトレードはなし）
-
GRID 不使用・MARTINGALE 不使用、無理なナンピン／取り返しモードは不採用
-
単一銘柄ではなく、複数インストゥルメントに分散したポートフォリオ構成
-
平均保有時間は短〜中期（デイトレ〜数時間程度）
-
ドローダウンを抑えつつ、安定した成長カーブを目指した設計
重要な注意事項 (Important Notes)
-
ロットサイズとリスク水準は、必ずご自身の口座資金とブローカー条件に合わせて調整してください。
-
まずは デモ口座 での運用から始め、シグナルの挙動に慣れてからリアル口座への適用を検討することを強く推奨します。
-
過去の運用成績やバックテスト結果は、将来の利益を保証するものではありません。
CWDT BAXP や、ベースとなっている EA パックに関するご質問がある場合は、MQL5 上のセラープロファイルから Cyber Wolfdog Trading 宛てにプライベートメッセージをお送りください。
Our info: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading
