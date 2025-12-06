シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / CWDT BAXP
Chiwi's IT

CWDT BAXP

Chiwi's IT
レビュー0件
信頼性
16週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 32%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 132
利益トレード:
775 (68.46%)
損失トレード:
357 (31.54%)
ベストトレード:
1 683.87 USD
最悪のトレード:
-1 272.10 USD
総利益:
83 456.34 USD (396 463 pips)
総損失:
-51 159.88 USD (193 814 pips)
最大連続の勝ち:
38 (7 702.10 USD)
最大連続利益:
7 731.95 USD (34)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
86.52%
最大入金額:
81.15%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
77
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
3.88
長いトレード:
583 (51.50%)
短いトレード:
549 (48.50%)
プロフィットファクター:
1.63
期待されたペイオフ:
28.53 USD
平均利益:
107.69 USD
平均損失:
-143.30 USD
最大連続の負け:
23 (-2 420.40 USD)
最大連続損失:
-3 880.23 USD (11)
月間成長:
8.01%
年間予想:
97.20%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
619.00 USD
最大の:
8 333.84 USD (6.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.58% (8 221.30 USD)
エクイティによる:
1.60% (1 864.49 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 275
GDAXI 143
SP500 119
NDX 108
GBPAUD 104
GBPUSD 95
WS30 83
EURAUD 78
AUDCAD 61
EURUSD 41
AUDUSD 21
MRNA 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 21K
GDAXI -2.8K
SP500 2.7K
NDX -419
GBPAUD 6.3K
GBPUSD -2.6K
WS30 830
EURAUD 4.5K
AUDCAD 1.6K
EURUSD -151
AUDUSD 1.8K
MRNA 101
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 101K
GDAXI -5.8K
SP500 2.7K
NDX -5K
GBPAUD 6.7K
GBPUSD -1.4K
WS30 472
EURAUD 4.6K
AUDCAD 4.8K
EURUSD 1.6K
AUDUSD 1.2K
MRNA 421
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 683.87 USD
最悪のトレード: -1 272 USD
最大連続の勝ち: 34
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +7 702.10 USD
最大連続損失: -2 420.40 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.64 × 151
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.94 × 377
FXOpen-MT5
1.00 × 4
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.01 × 4282
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.25 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.11 × 18
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.25 × 248
18 より多く...
CWDT BAXP は、完全自動・グリッド不使用／マーチンゲール不使用のシグナルで、Cyber Wolfdog Trading コミュニティ内で使用されている、厳選された複数のEAパックを基盤としています。

戦略概要 (Strategy Overview)
CWDT BAXP は、特別に選定した複数の EA をひとつのポートフォリオとして組み合わせています。
システムは MetaTrader 5 上で、主要FX通貨ペア、株価指数、ゴールドを対象に取引します。
エントリー条件とエントリータイミングには内部ランダム化を導入しており、過度な最適化を避けつつ、単一 EA や固定パターンよりも読みづらく、より堅牢な挙動を目指しています。

開発とテスト (Development & Testing)
ライブシグナルとして公開される前に、本セットアップは以下のプロセスを経ています：

  • 複数年にわたる、さまざまな相場環境でのバックテスト

  • デモ口座およびリアル口座でのフォワードテスト

  • 数週間に及ぶリアルトレード運用と、その間のドローダウンおよび挙動のモニタリング

これらのステップをクリアした後に、初めて一般向けシグナルとして公開されています。

主な特徴 (Key Characteristics)

  • 100% アルゴリズム取引（裁量による「一発勝負」のようなトレードはなし）

  • GRID 不使用・MARTINGALE 不使用、無理なナンピン／取り返しモードは不採用

  • 単一銘柄ではなく、複数インストゥルメントに分散したポートフォリオ構成

  • 平均保有時間は短〜中期（デイトレ〜数時間程度）

  • ドローダウンを抑えつつ、安定した成長カーブを目指した設計

重要な注意事項 (Important Notes)

  • ロットサイズとリスク水準は、必ずご自身の口座資金とブローカー条件に合わせて調整してください。

  • まずは デモ口座 での運用から始め、シグナルの挙動に慣れてからリアル口座への適用を検討することを強く推奨します。

  • 過去の運用成績やバックテスト結果は、将来の利益を保証するものではありません。

CWDT BAXP や、ベースとなっている EA パックに関するご質問がある場合は、MQL5 上のセラープロファイルから Cyber Wolfdog Trading 宛てにプライベートメッセージをお送りください。

Our info: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading


レビューなし
2025.12.28 09:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
