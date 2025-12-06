CWDT BAXP — полностью автоматизированный торговый сигнал без GRID и без MARTINGALE, построенный на основе тщательно подобранного набора советников (Expert Advisors), который используется внутри сообщества Cyber Wolfdog Trading.

Обзор стратегии

CWDT BAXP объединяет несколько специально отобранных советников в один портфель. Система торгует корзину из основных валютных пар (FX majors), индексов и золота на MetaTrader 5. Входы и время открытия сделок частично рандомизируются, чтобы снизить переоптимизацию и сделать поведение стратегии менее предсказуемым и более устойчивым по сравнению с одним отдельным советником или фиксированным шаблоном.

Разработка и тестирование

Прежде чем стратегия была запущена как сигнал, конфигурация прошла:

Многолетние бэктесты в разных рыночных условиях

Форвард-тесты на демо и реальных счетах

Несколько недель реальной торговли с контролем просадки и поведения стратегии

Только после этих этапов пакет был опубликован как открытый сигнал.

Ключевые характеристики

100% алгоритмическая торговля, без ручных «геройских сделок»

Без GRID, без MARTINGALE , без агрессивных режимов «отбивания» убытков

Диверсифицированная корзина инструментов вместо торговли только по одному активу

Средний срок удержания сделок — от внутридневных до нескольких часов

Стратегия спроектирована так, чтобы держать просадку под контролем и стремиться к стабильному росту капитала

Важные замечания

Всегда подбирайте размер лота и уровень риска в соответствии с размером вашего депозита и условиями вашего брокера.

Настоятельно рекомендуется начать с демо-счёта , а затем переходить на реальный счёт, когда вы будете полностью понимать поведение сигнала.

Прошлые результаты и бэктесты не гарантируют прибыль в будущем.

По любым вопросам относительно CWDT BAXP или использующегося пакета советников вы можете отправить личное сообщение Cyber Wolfdog Trading через профиль продавца на MQL5.

Our info: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading