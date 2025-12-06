- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|275
|GDAXI
|143
|SP500
|119
|NDX
|108
|GBPAUD
|104
|GBPUSD
|95
|WS30
|83
|EURAUD
|78
|AUDCAD
|61
|EURUSD
|41
|AUDUSD
|21
|MRNA
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|21K
|GDAXI
|-2.8K
|SP500
|2.7K
|NDX
|-419
|GBPAUD
|6.3K
|GBPUSD
|-2.6K
|WS30
|830
|EURAUD
|4.5K
|AUDCAD
|1.6K
|EURUSD
|-151
|AUDUSD
|1.8K
|MRNA
|101
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|101K
|GDAXI
|-5.8K
|SP500
|2.7K
|NDX
|-5K
|GBPAUD
|6.7K
|GBPUSD
|-1.4K
|WS30
|472
|EURAUD
|4.6K
|AUDCAD
|4.8K
|EURUSD
|1.6K
|AUDUSD
|1.2K
|MRNA
|421
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.64 × 151
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.94 × 377
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 4
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.01 × 4282
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.11 × 18
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.25 × 248
CWDT BAXP — полностью автоматизированный торговый сигнал без GRID и без MARTINGALE, построенный на основе тщательно подобранного набора советников (Expert Advisors), который используется внутри сообщества Cyber Wolfdog Trading.
Обзор стратегии
CWDT BAXP объединяет несколько специально отобранных советников в один портфель. Система торгует корзину из основных валютных пар (FX majors), индексов и золота на MetaTrader 5. Входы и время открытия сделок частично рандомизируются, чтобы снизить переоптимизацию и сделать поведение стратегии менее предсказуемым и более устойчивым по сравнению с одним отдельным советником или фиксированным шаблоном.
Разработка и тестирование
Прежде чем стратегия была запущена как сигнал, конфигурация прошла:
-
Многолетние бэктесты в разных рыночных условиях
-
Форвард-тесты на демо и реальных счетах
-
Несколько недель реальной торговли с контролем просадки и поведения стратегии
Только после этих этапов пакет был опубликован как открытый сигнал.
Ключевые характеристики
-
100% алгоритмическая торговля, без ручных «геройских сделок»
-
Без GRID, без MARTINGALE, без агрессивных режимов «отбивания» убытков
-
Диверсифицированная корзина инструментов вместо торговли только по одному активу
-
Средний срок удержания сделок — от внутридневных до нескольких часов
-
Стратегия спроектирована так, чтобы держать просадку под контролем и стремиться к стабильному росту капитала
Важные замечания
-
Всегда подбирайте размер лота и уровень риска в соответствии с размером вашего депозита и условиями вашего брокера.
-
Настоятельно рекомендуется начать с демо-счёта, а затем переходить на реальный счёт, когда вы будете полностью понимать поведение сигнала.
-
Прошлые результаты и бэктесты не гарантируют прибыль в будущем.
По любым вопросам относительно CWDT BAXP или использующегося пакета советников вы можете отправить личное сообщение Cyber Wolfdog Trading через профиль продавца на MQL5.
Our info: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading
