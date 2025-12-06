СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / CWDT BAXP
Chiwi's IT

CWDT BAXP

Chiwi's IT
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 32%
Darwinex-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 132
Прибыльных трейдов:
775 (68.46%)
Убыточных трейдов:
357 (31.54%)
Лучший трейд:
1 683.87 USD
Худший трейд:
-1 272.10 USD
Общая прибыль:
83 456.34 USD (396 463 pips)
Общий убыток:
-51 159.88 USD (193 814 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (7 702.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 731.95 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
85.12%
Макс. загрузка депозита:
81.15%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
77
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
3.88
Длинных трейдов:
583 (51.50%)
Коротких трейдов:
549 (48.50%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
28.53 USD
Средняя прибыль:
107.69 USD
Средний убыток:
-143.30 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-2 420.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 880.23 USD (11)
Прирост в месяц:
8.01%
Годовой прогноз:
97.20%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
619.00 USD
Максимальная:
8 333.84 USD (6.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.58% (8 221.30 USD)
По эквити:
1.60% (1 864.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 275
GDAXI 143
SP500 119
NDX 108
GBPAUD 104
GBPUSD 95
WS30 83
EURAUD 78
AUDCAD 61
EURUSD 41
AUDUSD 21
MRNA 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 21K
GDAXI -2.8K
SP500 2.7K
NDX -419
GBPAUD 6.3K
GBPUSD -2.6K
WS30 830
EURAUD 4.5K
AUDCAD 1.6K
EURUSD -151
AUDUSD 1.8K
MRNA 101
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 101K
GDAXI -5.8K
SP500 2.7K
NDX -5K
GBPAUD 6.7K
GBPUSD -1.4K
WS30 472
EURAUD 4.6K
AUDCAD 4.8K
EURUSD 1.6K
AUDUSD 1.2K
MRNA 421
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 683.87 USD
Худший трейд: -1 272 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +7 702.10 USD
Макс. убыток в серии: -2 420.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.64 × 151
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.94 × 377
FXOpen-MT5
1.00 × 4
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.01 × 4282
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.25 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.11 × 18
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.25 × 248
еще 18...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

CWDT BAXP — полностью автоматизированный торговый сигнал без GRID и без MARTINGALE, построенный на основе тщательно подобранного набора советников (Expert Advisors), который используется внутри сообщества Cyber Wolfdog Trading.

Обзор стратегии
CWDT BAXP объединяет несколько специально отобранных советников в один портфель. Система торгует корзину из основных валютных пар (FX majors), индексов и золота на MetaTrader 5. Входы и время открытия сделок частично рандомизируются, чтобы снизить переоптимизацию и сделать поведение стратегии менее предсказуемым и более устойчивым по сравнению с одним отдельным советником или фиксированным шаблоном.

Разработка и тестирование
Прежде чем стратегия была запущена как сигнал, конфигурация прошла:

  • Многолетние бэктесты в разных рыночных условиях

  • Форвард-тесты на демо и реальных счетах

  • Несколько недель реальной торговли с контролем просадки и поведения стратегии

Только после этих этапов пакет был опубликован как открытый сигнал.

Ключевые характеристики

  • 100% алгоритмическая торговля, без ручных «геройских сделок»

  • Без GRID, без MARTINGALE, без агрессивных режимов «отбивания» убытков

  • Диверсифицированная корзина инструментов вместо торговли только по одному активу

  • Средний срок удержания сделок — от внутридневных до нескольких часов

  • Стратегия спроектирована так, чтобы держать просадку под контролем и стремиться к стабильному росту капитала

Важные замечания

  • Всегда подбирайте размер лота и уровень риска в соответствии с размером вашего депозита и условиями вашего брокера.

  • Настоятельно рекомендуется начать с демо-счёта, а затем переходить на реальный счёт, когда вы будете полностью понимать поведение сигнала.

  • Прошлые результаты и бэктесты не гарантируют прибыль в будущем.

По любым вопросам относительно CWDT BAXP или использующегося пакета советников вы можете отправить личное сообщение Cyber Wolfdog Trading через профиль продавца на MQL5.

Our info: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading


Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CWDT BAXP
50 USD в месяц
32%
0
0
USD
132K
USD
16
93%
1 132
68%
85%
1.63
28.53
USD
7%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.