Chiwi's IT

CWDT BAXP

Chiwi's IT
0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 32%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 132
Negociações com lucro:
775 (68.46%)
Negociações com perda:
357 (31.54%)
Melhor negociação:
1 683.87 USD
Pior negociação:
-1 272.10 USD
Lucro bruto:
83 456.34 USD (396 463 pips)
Perda bruta:
-51 159.88 USD (193 814 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (7 702.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 731.95 USD (34)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
86.52%
Depósito máximo carregado:
81.15%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
77
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
3.88
Negociações longas:
583 (51.50%)
Negociações curtas:
549 (48.50%)
Fator de lucro:
1.63
Valor esperado:
28.53 USD
Lucro médio:
107.69 USD
Perda média:
-143.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-2 420.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 880.23 USD (11)
Crescimento mensal:
8.01%
Previsão anual:
97.20%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
619.00 USD
Máximo:
8 333.84 USD (6.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.58% (8 221.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.60% (1 864.49 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 275
GDAXI 143
SP500 119
NDX 108
GBPAUD 104
GBPUSD 95
WS30 83
EURAUD 78
AUDCAD 61
EURUSD 41
AUDUSD 21
MRNA 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 21K
GDAXI -2.8K
SP500 2.7K
NDX -419
GBPAUD 6.3K
GBPUSD -2.6K
WS30 830
EURAUD 4.5K
AUDCAD 1.6K
EURUSD -151
AUDUSD 1.8K
MRNA 101
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 101K
GDAXI -5.8K
SP500 2.7K
NDX -5K
GBPAUD 6.7K
GBPUSD -1.4K
WS30 472
EURAUD 4.6K
AUDCAD 4.8K
EURUSD 1.6K
AUDUSD 1.2K
MRNA 421
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 683.87 USD
Pior negociação: -1 272 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 34
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +7 702.10 USD
Máxima perda consecutiva: -2 420.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.64 × 151
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.94 × 377
FXOpen-MT5
1.00 × 4
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.01 × 4282
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.25 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.11 × 18
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.25 × 248
18 mais ...
CWDT BAXP é um sinal totalmente automatizado, sem GRID e sem MARTINGALE, construído com base num conjunto cuidadosamente selecionado de Expert Advisors (EAs) utilizado dentro da comunidade Cyber Wolfdog Trading.

Visão geral da estratégia
O CWDT BAXP combina vários EAs especificamente escolhidos numa única carteira. O sistema negocia uma combinação de principais pares de Forex (FX majors), índices e ouro na plataforma MetaTrader 5. Há uma certa aleatoriedade interna nas entradas e no timing das operações para reduzir a sobreotimização e tornar o comportamento menos previsível e mais robusto em comparação com um único EA ou um padrão fixo.

Desenvolvimento e testes
Antes de ser disponibilizada como sinal ao público, esta configuração passou por:

  • Backtests de vários anos em diferentes condições de mercado

  • Testes forward em contas demo e reais

  • Várias semanas de trading real com monitorização do drawdown e do comportamento da estratégia

Só depois destes passos o pacote foi lançado como sinal público.

Características principais

  • 100% trading algorítmico, sem “operações heróicas” manuais

  • Sem GRID, sem MARTINGALE, sem modos agressivos de recuperação que destroem o saldo

  • Cesta diversificada de instrumentos em vez de negociar apenas um único par

  • Tempo médio de retenção das operações moderado (do intradiário até várias horas)

  • Concebido para manter o drawdown sob controlo, procurando ao mesmo tempo um crescimento consistente da conta

Notas importantes

  • Ajuste sempre o tamanho do lote e o nível de risco de acordo com o tamanho da sua conta e as condições do seu broker.

  • É fortemente recomendado começar numa conta demo e só depois passar para conta real, quando já estiver confortável com o comportamento do sinal.

  • Resultados passados e backtests não garantem resultados futuros.

Para qualquer dúvida sobre o CWDT BAXP ou sobre o pacote de EAs utilizado, pode enviar uma mensagem privada para Cyber Wolfdog Trading através do perfil do vendedor na MQL5.

Our info: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading


Sem comentários
