CWDT BAXP é um sinal totalmente automatizado, sem GRID e sem MARTINGALE, construído com base num conjunto cuidadosamente selecionado de Expert Advisors (EAs) utilizado dentro da comunidade Cyber Wolfdog Trading.

Visão geral da estratégia

O CWDT BAXP combina vários EAs especificamente escolhidos numa única carteira. O sistema negocia uma combinação de principais pares de Forex (FX majors), índices e ouro na plataforma MetaTrader 5. Há uma certa aleatoriedade interna nas entradas e no timing das operações para reduzir a sobreotimização e tornar o comportamento menos previsível e mais robusto em comparação com um único EA ou um padrão fixo.

Desenvolvimento e testes

Antes de ser disponibilizada como sinal ao público, esta configuração passou por:

Backtests de vários anos em diferentes condições de mercado

Testes forward em contas demo e reais

Várias semanas de trading real com monitorização do drawdown e do comportamento da estratégia

Só depois destes passos o pacote foi lançado como sinal público.

Características principais

100% trading algorítmico, sem “operações heróicas” manuais

Sem GRID, sem MARTINGALE , sem modos agressivos de recuperação que destroem o saldo

Cesta diversificada de instrumentos em vez de negociar apenas um único par

Tempo médio de retenção das operações moderado (do intradiário até várias horas)

Concebido para manter o drawdown sob controlo, procurando ao mesmo tempo um crescimento consistente da conta

Notas importantes

Ajuste sempre o tamanho do lote e o nível de risco de acordo com o tamanho da sua conta e as condições do seu broker.

É fortemente recomendado começar numa conta demo e só depois passar para conta real, quando já estiver confortável com o comportamento do sinal.

Resultados passados e backtests não garantem resultados futuros.

Para qualquer dúvida sobre o CWDT BAXP ou sobre o pacote de EAs utilizado, pode enviar uma mensagem privada para Cyber Wolfdog Trading através do perfil do vendedor na MQL5.

Our info: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading