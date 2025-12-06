- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|275
|GDAXI
|143
|SP500
|119
|NDX
|108
|GBPAUD
|104
|GBPUSD
|95
|WS30
|83
|EURAUD
|78
|AUDCAD
|61
|EURUSD
|41
|AUDUSD
|21
|MRNA
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|21K
|GDAXI
|-2.8K
|SP500
|2.7K
|NDX
|-419
|GBPAUD
|6.3K
|GBPUSD
|-2.6K
|WS30
|830
|EURAUD
|4.5K
|AUDCAD
|1.6K
|EURUSD
|-151
|AUDUSD
|1.8K
|MRNA
|101
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|101K
|GDAXI
|-5.8K
|SP500
|2.7K
|NDX
|-5K
|GBPAUD
|6.7K
|GBPUSD
|-1.4K
|WS30
|472
|EURAUD
|4.6K
|AUDCAD
|4.8K
|EURUSD
|1.6K
|AUDUSD
|1.2K
|MRNA
|421
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.64 × 151
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.94 × 377
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 4
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.01 × 4282
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.11 × 18
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.25 × 248
CWDT BAXP é um sinal totalmente automatizado, sem GRID e sem MARTINGALE, construído com base num conjunto cuidadosamente selecionado de Expert Advisors (EAs) utilizado dentro da comunidade Cyber Wolfdog Trading.
Visão geral da estratégia
O CWDT BAXP combina vários EAs especificamente escolhidos numa única carteira. O sistema negocia uma combinação de principais pares de Forex (FX majors), índices e ouro na plataforma MetaTrader 5. Há uma certa aleatoriedade interna nas entradas e no timing das operações para reduzir a sobreotimização e tornar o comportamento menos previsível e mais robusto em comparação com um único EA ou um padrão fixo.
Desenvolvimento e testes
Antes de ser disponibilizada como sinal ao público, esta configuração passou por:
-
Backtests de vários anos em diferentes condições de mercado
-
Testes forward em contas demo e reais
-
Várias semanas de trading real com monitorização do drawdown e do comportamento da estratégia
Só depois destes passos o pacote foi lançado como sinal público.
Características principais
-
100% trading algorítmico, sem “operações heróicas” manuais
-
Sem GRID, sem MARTINGALE, sem modos agressivos de recuperação que destroem o saldo
-
Cesta diversificada de instrumentos em vez de negociar apenas um único par
-
Tempo médio de retenção das operações moderado (do intradiário até várias horas)
-
Concebido para manter o drawdown sob controlo, procurando ao mesmo tempo um crescimento consistente da conta
Notas importantes
-
Ajuste sempre o tamanho do lote e o nível de risco de acordo com o tamanho da sua conta e as condições do seu broker.
-
É fortemente recomendado começar numa conta demo e só depois passar para conta real, quando já estiver confortável com o comportamento do sinal.
-
Resultados passados e backtests não garantem resultados futuros.
Para qualquer dúvida sobre o CWDT BAXP ou sobre o pacote de EAs utilizado, pode enviar uma mensagem privada para Cyber Wolfdog Trading através do perfil do vendedor na MQL5.
Our info: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading
USD
USD
USD