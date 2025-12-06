信号部分
CWDT BAXP

Chiwi's IT
16
0 / 0 USD
增长自 2025 32%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 132
盈利交易:
775 (68.46%)
亏损交易:
357 (31.54%)
最好交易:
1 683.87 USD
最差交易:
-1 272.10 USD
毛利:
83 456.34 USD (396 463 pips)
毛利亏损:
-51 159.88 USD (193 814 pips)
最大连续赢利:
38 (7 702.10 USD)
最大连续盈利:
7 731.95 USD (34)
夏普比率:
0.16
交易活动:
86.52%
最大入金加载:
81.15%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
77
平均持有时间:
5 小时
采收率:
3.88
长期交易:
583 (51.50%)
短期交易:
549 (48.50%)
利润因子:
1.63
预期回报:
28.53 USD
平均利润:
107.69 USD
平均损失:
-143.30 USD
最大连续失误:
23 (-2 420.40 USD)
最大连续亏损:
-3 880.23 USD (11)
每月增长:
8.01%
年度预测:
97.20%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
619.00 USD
最大值:
8 333.84 USD (6.67%)
相对跌幅:
结余:
6.58% (8 221.30 USD)
净值:
1.60% (1 864.49 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 275
GDAXI 143
SP500 119
NDX 108
GBPAUD 104
GBPUSD 95
WS30 83
EURAUD 78
AUDCAD 61
EURUSD 41
AUDUSD 21
MRNA 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 21K
GDAXI -2.8K
SP500 2.7K
NDX -419
GBPAUD 6.3K
GBPUSD -2.6K
WS30 830
EURAUD 4.5K
AUDCAD 1.6K
EURUSD -151
AUDUSD 1.8K
MRNA 101
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 101K
GDAXI -5.8K
SP500 2.7K
NDX -5K
GBPAUD 6.7K
GBPUSD -1.4K
WS30 472
EURAUD 4.6K
AUDCAD 4.8K
EURUSD 1.6K
AUDUSD 1.2K
MRNA 421
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 683.87 USD
最差交易: -1 272 USD
最大连续赢利: 34
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +7 702.10 USD
最大连续亏损: -2 420.40 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.64 × 151
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.94 × 377
FXOpen-MT5
1.00 × 4
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.01 × 4282
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.25 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.11 × 18
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.25 × 248
18 更多...
CWDT BAXP 是一个完全自动化、非网格、非马丁格尔的交易信号，由一组精心挑选的智能交易系统（EA）组合而成，这些 EA 由 Cyber Wolfdog Trading 社区作为一个整体组合来使用。

策略概览
CWDT BAXP 将多个有针对性筛选的 EA 集成到一个投资组合中。系统在 MetaTrader 5 上交易主要外汇货币对、指数以及黄金。内部使用进场和开仓时间的随机化机制，以降低过度优化的风险，使策略行为更加随机化和稳健，而不是像单一 EA 或固定模式那样容易被市场「看穿」。

开发与测试
在作为公开信号上线之前，该组合经过了以下阶段：

  • 多年历史数据回测，覆盖不同市场环境

  • 在模拟账户与真实账户上的前向测试

  • 数周的真实交易，并对回撤和整体行为进行监控

只有在完成上述步骤之后，这一组合才被发布为公开信号。

核心特性

  • 100% 算法交易，无人工「英雄式重仓一把」行为

  • 不使用 GRID，不使用 MARTINGALE，不采用极端“梭哈式”回本模式

  • 通过多品种组合进行分散，而不是只交易单一品种

  • 持仓时间多为日内到数小时的中短线交易

  • 目标是在控制回撤的前提下，追求相对平稳的权益曲线增长

重要提示

  • 请务必根据自己的账户资金规模和经纪商条件，合理调整手数和风险水平。

  • 强烈建议先在模拟账户上观察一段时间，在熟悉策略行为之后再应用于真实账户。

  • 过往收益和回测结果并不保证未来的表现。

如对 CWDT BAXP 或背后的 EA 组合有任何疑问，您可以通过 MQL5 上的卖家主页向 Cyber Wolfdog Trading 发送私信咨询。

Our info: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading


没有评论
查看详细统计，请 登录 或者 注册
