- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|275
|GDAXI
|143
|SP500
|119
|NDX
|108
|GBPAUD
|104
|GBPUSD
|95
|WS30
|83
|EURAUD
|78
|AUDCAD
|61
|EURUSD
|41
|AUDUSD
|21
|MRNA
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|21K
|GDAXI
|-2.8K
|SP500
|2.7K
|NDX
|-419
|GBPAUD
|6.3K
|GBPUSD
|-2.6K
|WS30
|830
|EURAUD
|4.5K
|AUDCAD
|1.6K
|EURUSD
|-151
|AUDUSD
|1.8K
|MRNA
|101
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|101K
|GDAXI
|-5.8K
|SP500
|2.7K
|NDX
|-5K
|GBPAUD
|6.7K
|GBPUSD
|-1.4K
|WS30
|472
|EURAUD
|4.6K
|AUDCAD
|4.8K
|EURUSD
|1.6K
|AUDUSD
|1.2K
|MRNA
|421
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.64 × 151
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.94 × 377
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 4
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.01 × 4282
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.11 × 18
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.25 × 248
CWDT BAXP 是一个完全自动化、非网格、非马丁格尔的交易信号，由一组精心挑选的智能交易系统（EA）组合而成，这些 EA 由 Cyber Wolfdog Trading 社区作为一个整体组合来使用。
策略概览
CWDT BAXP 将多个有针对性筛选的 EA 集成到一个投资组合中。系统在 MetaTrader 5 上交易主要外汇货币对、指数以及黄金。内部使用进场和开仓时间的随机化机制，以降低过度优化的风险，使策略行为更加随机化和稳健，而不是像单一 EA 或固定模式那样容易被市场「看穿」。
开发与测试
在作为公开信号上线之前，该组合经过了以下阶段：
-
多年历史数据回测，覆盖不同市场环境
-
在模拟账户与真实账户上的前向测试
-
数周的真实交易，并对回撤和整体行为进行监控
只有在完成上述步骤之后，这一组合才被发布为公开信号。
核心特性
-
100% 算法交易，无人工「英雄式重仓一把」行为
-
不使用 GRID，不使用 MARTINGALE，不采用极端“梭哈式”回本模式
-
通过多品种组合进行分散，而不是只交易单一品种
-
持仓时间多为日内到数小时的中短线交易
-
目标是在控制回撤的前提下，追求相对平稳的权益曲线增长
重要提示
-
请务必根据自己的账户资金规模和经纪商条件，合理调整手数和风险水平。
-
强烈建议先在模拟账户上观察一段时间，在熟悉策略行为之后再应用于真实账户。
-
过往收益和回测结果并不保证未来的表现。
如对 CWDT BAXP 或背后的 EA 组合有任何疑问，您可以通过 MQL5 上的卖家主页向 Cyber Wolfdog Trading 发送私信咨询。
Our info: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading
