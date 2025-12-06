SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / CWDT BAXP
Chiwi's IT

CWDT BAXP

Chiwi's IT
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 24%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
901
Profit Trade:
637 (70.69%)
Loss Trade:
264 (29.30%)
Best Trade:
1 683.87 USD
Worst Trade:
-1 272.10 USD
Profitto lordo:
63 895.82 USD (319 783 pips)
Perdita lorda:
-40 321.87 USD (147 042 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (3 380.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 104.44 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
95
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.58
Long Trade:
465 (51.61%)
Short Trade:
436 (48.39%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
26.16 USD
Profitto medio:
100.31 USD
Perdita media:
-152.73 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-3 880.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 880.23 USD (11)
Crescita mensile:
3.86%
Previsione annuale:
46.83%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
619.00 USD
Massimale:
5 146.25 USD (4.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.43% (5 141.04 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 190
GDAXI 111
GBPUSD 95
SP500 94
NDX 90
GBPAUD 77
WS30 73
EURAUD 63
AUDCAD 51
EURUSD 35
AUDUSD 18
MRNA 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 11K
GDAXI -308
GBPUSD -2.6K
SP500 1.2K
NDX 385
GBPAUD 5.5K
WS30 1.4K
EURAUD 4.2K
AUDCAD 1.4K
EURUSD -197
AUDUSD 1.7K
MRNA 101
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 63K
GDAXI 2.1K
GBPUSD -1.4K
SP500 1.2K
NDX 1.1K
GBPAUD 5K
WS30 932
EURAUD 3.7K
AUDCAD 3.8K
EURUSD 979
AUDUSD 975
MRNA 421
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 683.87 USD
Worst Trade: -1 272 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +3 380.78 USD
Massima perdita consecutiva: -3 880.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.67 × 147
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.94 × 377
FXOpen-MT5
1.00 × 4
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.01 × 4282
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.25 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.11 × 18
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
17 più
CWDT BAXP è un segnale di trading completamente automatizzato, senza GRID e senza MARTINGALE, costruito su un pacchetto curato di Expert Advisor utilizzati all’interno della community Cyber Wolfdog Trading.

Panoramica della strategia
CWDT BAXP combina diversi EA selezionati in modo specifico in un unico portafoglio.
Il sistema negozia un mix di coppie FX maggiori, indici e oro su MetaTrader 5.
Una randomizzazione interna dei punti di ingresso e del timing delle operazioni viene utilizzata per ridurre l’overfitting e rendere il comportamento meno prevedibile e più robusto rispetto a un singolo EA o a uno schema fisso.

Sviluppo & Test
Prima di andare live come segnale, questa configurazione ha attraversato:

  • Backtest su più anni in differenti condizioni di mercato

  • Test forward su conti demo e reali

  • Diverse settimane di trading reale con monitoraggio di drawdown e comportamento

Solo dopo questi passaggi il pacchetto è stato rilasciato come segnale pubblico.

Caratteristiche principali

  • Trading 100% algoritmico, nessuna operazione “eroica” manuale

  • Nessun GRID, nessun MARTINGALE, nessuna modalità di recupero aggressiva che distrugge il saldo

  • Portafoglio diversificato di strumenti invece di una singola coppia

  • Tempo medio di mantenimento delle posizioni moderato (da intraday a diverse ore)

  • Progettato per mantenere il drawdown sotto controllo puntando a una crescita costante dell’equity

Note importanti

  • Adatta sempre la dimensione del lotto e il rischio al tuo capitale e alle condizioni del tuo broker.

  • È fortemente raccomandato iniziare su un conto demo e passare al live solo quando hai compreso e accetti il comportamento del segnale.

  • Le performance passate e i risultati dei backtest non garantiscono risultati futuri.

Per qualsiasi domanda su CWDT BAXP o sul pacchetto di EA sottostante, puoi inviare un messaggio privato a Cyber Wolfdog Trading tramite il profilo del venditore su MQL5.

Our info: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading


