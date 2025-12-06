- Crescita
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|GDAXI
|111
|GBPUSD
|95
|SP500
|94
|NDX
|90
|GBPAUD
|77
|WS30
|73
|EURAUD
|63
|AUDCAD
|51
|EURUSD
|35
|AUDUSD
|18
|MRNA
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11K
|GDAXI
|-308
|GBPUSD
|-2.6K
|SP500
|1.2K
|NDX
|385
|GBPAUD
|5.5K
|WS30
|1.4K
|EURAUD
|4.2K
|AUDCAD
|1.4K
|EURUSD
|-197
|AUDUSD
|1.7K
|MRNA
|101
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|63K
|GDAXI
|2.1K
|GBPUSD
|-1.4K
|SP500
|1.2K
|NDX
|1.1K
|GBPAUD
|5K
|WS30
|932
|EURAUD
|3.7K
|AUDCAD
|3.8K
|EURUSD
|979
|AUDUSD
|975
|MRNA
|421
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.67 × 147
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.94 × 377
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 4
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.01 × 4282
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.11 × 18
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
CWDT BAXP è un segnale di trading completamente automatizzato, senza GRID e senza MARTINGALE, costruito su un pacchetto curato di Expert Advisor utilizzati all’interno della community Cyber Wolfdog Trading.
Panoramica della strategia
CWDT BAXP combina diversi EA selezionati in modo specifico in un unico portafoglio.
Il sistema negozia un mix di coppie FX maggiori, indici e oro su MetaTrader 5.
Una randomizzazione interna dei punti di ingresso e del timing delle operazioni viene utilizzata per ridurre l’overfitting e rendere il comportamento meno prevedibile e più robusto rispetto a un singolo EA o a uno schema fisso.
Sviluppo & Test
Prima di andare live come segnale, questa configurazione ha attraversato:
-
Backtest su più anni in differenti condizioni di mercato
-
Test forward su conti demo e reali
-
Diverse settimane di trading reale con monitoraggio di drawdown e comportamento
Solo dopo questi passaggi il pacchetto è stato rilasciato come segnale pubblico.
Caratteristiche principali
-
Trading 100% algoritmico, nessuna operazione “eroica” manuale
-
Nessun GRID, nessun MARTINGALE, nessuna modalità di recupero aggressiva che distrugge il saldo
-
Portafoglio diversificato di strumenti invece di una singola coppia
-
Tempo medio di mantenimento delle posizioni moderato (da intraday a diverse ore)
-
Progettato per mantenere il drawdown sotto controllo puntando a una crescita costante dell’equity
Note importanti
-
Adatta sempre la dimensione del lotto e il rischio al tuo capitale e alle condizioni del tuo broker.
-
È fortemente raccomandato iniziare su un conto demo e passare al live solo quando hai compreso e accetti il comportamento del segnale.
-
Le performance passate e i risultati dei backtest non garantiscono risultati futuri.
Per qualsiasi domanda su CWDT BAXP o sul pacchetto di EA sottostante, puoi inviare un messaggio privato a Cyber Wolfdog Trading tramite il profilo del venditore su MQL5.
Our info: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading