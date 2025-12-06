CWDT BAXP è un segnale di trading completamente automatizzato, senza GRID e senza MARTINGALE, costruito su un pacchetto curato di Expert Advisor utilizzati all’interno della community Cyber Wolfdog Trading.

Panoramica della strategia

CWDT BAXP combina diversi EA selezionati in modo specifico in un unico portafoglio.

Il sistema negozia un mix di coppie FX maggiori, indici e oro su MetaTrader 5.

Una randomizzazione interna dei punti di ingresso e del timing delle operazioni viene utilizzata per ridurre l’overfitting e rendere il comportamento meno prevedibile e più robusto rispetto a un singolo EA o a uno schema fisso.

Sviluppo & Test

Prima di andare live come segnale, questa configurazione ha attraversato:

Backtest su più anni in differenti condizioni di mercato

Test forward su conti demo e reali

Diverse settimane di trading reale con monitoraggio di drawdown e comportamento

Solo dopo questi passaggi il pacchetto è stato rilasciato come segnale pubblico.

Caratteristiche principali

Trading 100% algoritmico, nessuna operazione “eroica” manuale

Nessun GRID, nessun MARTINGALE , nessuna modalità di recupero aggressiva che distrugge il saldo

Portafoglio diversificato di strumenti invece di una singola coppia

Tempo medio di mantenimento delle posizioni moderato (da intraday a diverse ore)

Progettato per mantenere il drawdown sotto controllo puntando a una crescita costante dell’equity

Note importanti

Adatta sempre la dimensione del lotto e il rischio al tuo capitale e alle condizioni del tuo broker.

È fortemente raccomandato iniziare su un conto demo e passare al live solo quando hai compreso e accetti il comportamento del segnale.

Le performance passate e i risultati dei backtest non garantiscono risultati futuri.

Per qualsiasi domanda su CWDT BAXP o sul pacchetto di EA sottostante, puoi inviare un messaggio privato a Cyber Wolfdog Trading tramite il profilo del venditore su MQL5.

Our info: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading