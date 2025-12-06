SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Test index
Yi Jian Feng

Test index

0 inceleme
24 hafta
0 / 0 USD
0%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
31 (96.87%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (3.13%)
En iyi işlem:
283.24 USD
En kötü işlem:
-69.22 USD
Brüt kâr:
2 299.16 USD (176 701 pips)
Brüt zarar:
-69.22 USD (7 150 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (1 774.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 774.47 USD (26)
Sharpe oranı:
0.92
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.97%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
32.22
Alış işlemleri:
31 (96.88%)
Satış işlemleri:
1 (3.13%)
Kâr faktörü:
33.22
Beklenen getiri:
69.69 USD
Ortalama kâr:
74.17 USD
Ortalama zarar:
-69.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-69.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-69.22 USD (1)
Aylık büyüme:
11.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
69.22 USD (0.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.52% (560.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
JPN225 11
US30 7
US500 7
NAS100 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
JPN225 762
US30 445
US500 446
NAS100 577
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
JPN225 75K
US30 45K
US500 6.6K
NAS100 44K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +283.24 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 774.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -69.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
2025.12.06 16:58
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 0.61% of days out of the 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 16:58
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.61% of days out of the 164 days of the signal's entire lifetime.
