トレード:
382
利益トレード:
343 (89.79%)
損失トレード:
39 (10.21%)
ベストトレード:
1 338.39 USD
最悪のトレード:
-2 531.25 USD
総利益:
34 919.68 USD (2 448 233 pips)
総損失:
-20 743.94 USD (584 735 pips)
最大連続の勝ち:
115 (13 125.98 USD)
最大連続利益:
13 125.98 USD (115)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
87.45%
最大入金額:
17.60%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
37
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
0.72
長いトレード:
369 (96.60%)
短いトレード:
13 (3.40%)
プロフィットファクター:
1.68
期待されたペイオフ:
37.11 USD
平均利益:
101.81 USD
平均損失:
-531.90 USD
最大連続の負け:
19 (-5 763.97 USD)
最大連続損失:
-14 310.91 USD (13)
月間成長:
53.41%
年間予想:
647.98%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
19 558.99 USD (47.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.08% (19 558.99 USD)
エクイティによる:
39.74% (13 360.86 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|JPN225
|109
|NAS100
|101
|US500
|86
|US30
|67
|CHCUSD
|19
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|JPN225
|6.3K
|NAS100
|2.4K
|US500
|269
|US30
|4.9K
|CHCUSD
|274
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|JPN225
|901K
|NAS100
|320K
|US500
|87K
|US30
|552K
|CHCUSD
|3.3K
ベストトレード: +1 338.39 USD
最悪のトレード: -2 531 USD
最大連続の勝ち: 115
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +13 125.98 USD
最大連続損失: -5 763.97 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
FBS-Real
|0.00 × 1
レビューなし
