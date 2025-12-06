シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Test index
Yi Jian Feng

Test index

Yi Jian Feng
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  500  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 71%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
382
利益トレード:
343 (89.79%)
損失トレード:
39 (10.21%)
ベストトレード:
1 338.39 USD
最悪のトレード:
-2 531.25 USD
総利益:
34 919.68 USD (2 448 233 pips)
総損失:
-20 743.94 USD (584 735 pips)
最大連続の勝ち:
115 (13 125.98 USD)
最大連続利益:
13 125.98 USD (115)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
87.45%
最大入金額:
17.60%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
37
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
0.72
長いトレード:
369 (96.60%)
短いトレード:
13 (3.40%)
プロフィットファクター:
1.68
期待されたペイオフ:
37.11 USD
平均利益:
101.81 USD
平均損失:
-531.90 USD
最大連続の負け:
19 (-5 763.97 USD)
最大連続損失:
-14 310.91 USD (13)
月間成長:
53.41%
年間予想:
647.98%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
19 558.99 USD (47.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.08% (19 558.99 USD)
エクイティによる:
39.74% (13 360.86 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
JPN225 109
NAS100 101
US500 86
US30 67
CHCUSD 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
JPN225 6.3K
NAS100 2.4K
US500 269
US30 4.9K
CHCUSD 274
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
JPN225 901K
NAS100 320K
US500 87K
US30 552K
CHCUSD 3.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 338.39 USD
最悪のトレード: -2 531 USD
最大連続の勝ち: 115
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +13 125.98 USD
最大連続損失: -5 763.97 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBS-Real
0.00 × 1
レビューなし
2026.01.04 20:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 20:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 21:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 02:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 23:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 00:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 20:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
Share of trading days is too low
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 19:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
