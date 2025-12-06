시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Test index
Yi Jian Feng

Test index

Yi Jian Feng
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 500 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 79%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
409
이익 거래:
362 (88.50%)
손실 거래:
47 (11.49%)
최고의 거래:
1 338.39 USD
최악의 거래:
-2 531.25 USD
총 수익:
36 973.42 USD (2 639 389 pips)
총 손실:
-21 137.10 USD (587 741 pips)
연속 최대 이익:
115 (13 125.98 USD)
연속 최대 이익:
13 125.98 USD (115)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
88.46%
최대 입금량:
17.60%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
44
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
0.81
롱(주식매수):
396 (96.82%)
숏(주식차입매도):
13 (3.18%)
수익 요인:
1.75
기대수익:
38.72 USD
평균 이익:
102.14 USD
평균 손실:
-449.73 USD
연속 최대 손실:
19 (-5 763.97 USD)
연속 최대 손실:
-14 310.91 USD (13)
월별 성장률:
55.93%
연간 예측:
678.67%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
19 558.99 USD (47.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
47.08% (19 558.99 USD)
자본금별:
39.74% (13 360.86 USD)

배포

심볼 Sell Buy
JPN225 111
NAS100 109
US500 97
US30 73
CHCUSD 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
JPN225 6.9K
NAS100 2.6K
US500 694
US30 5.4K
CHCUSD 274
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
JPN225 954K
NAS100 367K
US500 98K
US30 630K
CHCUSD 3.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 338.39 USD
최악의 거래: -2 531 USD
연속 최대 이익: 115
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +13 125.98 USD
연속 최대 손실: -5 763.97 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FBS-Real
0.00 × 1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.04 20:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 20:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 21:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 02:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 23:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 00:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 20:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
Share of trading days is too low
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 19:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Test index
월별 500 USD
79%
0
0
USD
36K
USD
5
0%
409
88%
88%
1.74
38.72
USD
47%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.