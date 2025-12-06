- 자본
- 축소
트레이드:
409
이익 거래:
362 (88.50%)
손실 거래:
47 (11.49%)
최고의 거래:
1 338.39 USD
최악의 거래:
-2 531.25 USD
총 수익:
36 973.42 USD (2 639 389 pips)
총 손실:
-21 137.10 USD (587 741 pips)
연속 최대 이익:
115 (13 125.98 USD)
연속 최대 이익:
13 125.98 USD (115)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
88.46%
최대 입금량:
17.60%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
44
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
0.81
롱(주식매수):
396 (96.82%)
숏(주식차입매도):
13 (3.18%)
수익 요인:
1.75
기대수익:
38.72 USD
평균 이익:
102.14 USD
평균 손실:
-449.73 USD
연속 최대 손실:
19 (-5 763.97 USD)
연속 최대 손실:
-14 310.91 USD (13)
월별 성장률:
55.93%
연간 예측:
678.67%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
19 558.99 USD (47.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
47.08% (19 558.99 USD)
자본금별:
39.74% (13 360.86 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|JPN225
|111
|NAS100
|109
|US500
|97
|US30
|73
|CHCUSD
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|JPN225
|6.9K
|NAS100
|2.6K
|US500
|694
|US30
|5.4K
|CHCUSD
|274
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|JPN225
|954K
|NAS100
|367K
|US500
|98K
|US30
|630K
|CHCUSD
|3.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 338.39 USD
최악의 거래: -2 531 USD
연속 최대 이익: 115
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +13 125.98 USD
연속 최대 손실: -5 763.97 USD
리뷰 없음
