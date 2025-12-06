- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
382
Transacciones Rentables:
343 (89.79%)
Transacciones Irrentables:
39 (10.21%)
Mejor transacción:
1 338.39 USD
Peor transacción:
-2 531.25 USD
Beneficio Bruto:
34 919.68 USD (2 448 233 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 743.94 USD (584 735 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
115 (13 125.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13 125.98 USD (115)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
87.45%
Carga máxima del depósito:
17.60%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
44
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
0.72
Transacciones Largas:
369 (96.60%)
Transacciones Cortas:
13 (3.40%)
Factor de Beneficio:
1.68
Beneficio Esperado:
37.11 USD
Beneficio medio:
101.81 USD
Pérdidas medias:
-531.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-5 763.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14 310.91 USD (13)
Crecimiento al mes:
53.41%
Pronóstico anual:
647.98%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
19 558.99 USD (47.25%)
Reducción relativa:
De balance:
47.08% (19 558.99 USD)
De fondos:
39.74% (13 360.86 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|JPN225
|109
|NAS100
|101
|US500
|86
|US30
|67
|CHCUSD
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|JPN225
|6.3K
|NAS100
|2.4K
|US500
|269
|US30
|4.9K
|CHCUSD
|274
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|JPN225
|901K
|NAS100
|320K
|US500
|87K
|US30
|552K
|CHCUSD
|3.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 338.39 USD
Peor transacción: -2 531 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 115
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +13 125.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 763.97 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
500 USD al mes
71%
0
0
USD
USD
35K
USD
USD
5
0%
382
89%
87%
1.68
37.11
USD
USD
47%
1:500