SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Test index
Yi Jian Feng

Test index

Yi Jian Feng
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD al mes
incremento desde 2025 71%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
382
Transacciones Rentables:
343 (89.79%)
Transacciones Irrentables:
39 (10.21%)
Mejor transacción:
1 338.39 USD
Peor transacción:
-2 531.25 USD
Beneficio Bruto:
34 919.68 USD (2 448 233 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 743.94 USD (584 735 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
115 (13 125.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13 125.98 USD (115)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
87.45%
Carga máxima del depósito:
17.60%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
44
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
0.72
Transacciones Largas:
369 (96.60%)
Transacciones Cortas:
13 (3.40%)
Factor de Beneficio:
1.68
Beneficio Esperado:
37.11 USD
Beneficio medio:
101.81 USD
Pérdidas medias:
-531.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-5 763.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14 310.91 USD (13)
Crecimiento al mes:
53.41%
Pronóstico anual:
647.98%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
19 558.99 USD (47.25%)
Reducción relativa:
De balance:
47.08% (19 558.99 USD)
De fondos:
39.74% (13 360.86 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
JPN225 109
NAS100 101
US500 86
US30 67
CHCUSD 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
JPN225 6.3K
NAS100 2.4K
US500 269
US30 4.9K
CHCUSD 274
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
JPN225 901K
NAS100 320K
US500 87K
US30 552K
CHCUSD 3.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 338.39 USD
Peor transacción: -2 531 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 115
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +13 125.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 763.97 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBS-Real
0.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.04 20:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 20:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 21:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 02:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 23:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 00:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 20:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
Share of trading days is too low
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 19:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Test index
500 USD al mes
71%
0
0
USD
35K
USD
5
0%
382
89%
87%
1.68
37.11
USD
47%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.