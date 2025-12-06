SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Test index
Yi Jian Feng

Test index

Yi Jian Feng
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD por mês
crescimento desde 2025 71%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
382
Negociações com lucro:
343 (89.79%)
Negociações com perda:
39 (10.21%)
Melhor negociação:
1 338.39 USD
Pior negociação:
-2 531.25 USD
Lucro bruto:
34 919.68 USD (2 448 233 pips)
Perda bruta:
-20 743.94 USD (584 735 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
115 (13 125.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13 125.98 USD (115)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
87.45%
Depósito máximo carregado:
17.60%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
37
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
0.72
Negociações longas:
369 (96.60%)
Negociações curtas:
13 (3.40%)
Fator de lucro:
1.68
Valor esperado:
37.11 USD
Lucro médio:
101.81 USD
Perda média:
-531.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-5 763.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14 310.91 USD (13)
Crescimento mensal:
53.41%
Previsão anual:
647.98%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
19 558.99 USD (47.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.08% (19 558.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.74% (13 360.86 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
JPN225 109
NAS100 101
US500 86
US30 67
CHCUSD 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
JPN225 6.3K
NAS100 2.4K
US500 269
US30 4.9K
CHCUSD 274
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
JPN225 901K
NAS100 320K
US500 87K
US30 552K
CHCUSD 3.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 338.39 USD
Pior negociação: -2 531 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 115
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +13 125.98 USD
Máxima perda consecutiva: -5 763.97 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real
0.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.04 20:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 20:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 21:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 02:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 23:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 00:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 20:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
Share of trading days is too low
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 19:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Test index
500 USD por mês
71%
0
0
USD
35K
USD
5
0%
382
89%
87%
1.68
37.11
USD
47%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.