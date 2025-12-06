- Crescimento
Negociações:
382
Negociações com lucro:
343 (89.79%)
Negociações com perda:
39 (10.21%)
Melhor negociação:
1 338.39 USD
Pior negociação:
-2 531.25 USD
Lucro bruto:
34 919.68 USD (2 448 233 pips)
Perda bruta:
-20 743.94 USD (584 735 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
115 (13 125.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13 125.98 USD (115)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
87.45%
Depósito máximo carregado:
17.60%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
37
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
0.72
Negociações longas:
369 (96.60%)
Negociações curtas:
13 (3.40%)
Fator de lucro:
1.68
Valor esperado:
37.11 USD
Lucro médio:
101.81 USD
Perda média:
-531.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-5 763.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14 310.91 USD (13)
Crescimento mensal:
53.41%
Previsão anual:
647.98%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
19 558.99 USD (47.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.08% (19 558.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.74% (13 360.86 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|JPN225
|109
|NAS100
|101
|US500
|86
|US30
|67
|CHCUSD
|19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|JPN225
|6.3K
|NAS100
|2.4K
|US500
|269
|US30
|4.9K
|CHCUSD
|274
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|JPN225
|901K
|NAS100
|320K
|US500
|87K
|US30
|552K
|CHCUSD
|3.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 338.39 USD
Pior negociação: -2 531 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 115
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +13 125.98 USD
Máxima perda consecutiva: -5 763.97 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
FBS-Real
|0.00 × 1
Sem comentários
