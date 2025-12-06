SegnaliSezioni
Yi Jian Feng

Test index

Yi Jian Feng
0 recensioni
24 settimane
0 / 0 USD
0%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
31 (96.87%)
Loss Trade:
1 (3.13%)
Best Trade:
283.24 USD
Worst Trade:
-69.22 USD
Profitto lordo:
2 299.16 USD (176 701 pips)
Perdita lorda:
-69.22 USD (7 150 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (1 774.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 774.47 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.92
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.97%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
32.22
Long Trade:
31 (96.88%)
Short Trade:
1 (3.13%)
Fattore di profitto:
33.22
Profitto previsto:
69.69 USD
Profitto medio:
74.17 USD
Perdita media:
-69.22 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-69.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-69.22 USD (1)
Crescita mensile:
11.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
69.22 USD (0.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.52% (560.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
JPN225 11
US30 7
US500 7
NAS100 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
JPN225 762
US30 445
US500 446
NAS100 577
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
JPN225 75K
US30 45K
US500 6.6K
NAS100 44K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +283.24 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 774.47 USD
Massima perdita consecutiva: -69.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
2025.12.06 16:58
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 0.61% of days out of the 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 16:58
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.61% of days out of the 164 days of the signal's entire lifetime.
