- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
31 (96.87%)
Loss Trade:
1 (3.13%)
Best Trade:
283.24 USD
Worst Trade:
-69.22 USD
Profitto lordo:
2 299.16 USD (176 701 pips)
Perdita lorda:
-69.22 USD (7 150 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (1 774.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 774.47 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.92
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.97%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
32.22
Long Trade:
31 (96.88%)
Short Trade:
1 (3.13%)
Fattore di profitto:
33.22
Profitto previsto:
69.69 USD
Profitto medio:
74.17 USD
Perdita media:
-69.22 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-69.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-69.22 USD (1)
Crescita mensile:
11.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
69.22 USD (0.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.52% (560.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|JPN225
|11
|US30
|7
|US500
|7
|NAS100
|7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|JPN225
|762
|US30
|445
|US500
|446
|NAS100
|577
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|JPN225
|75K
|US30
|45K
|US500
|6.6K
|NAS100
|44K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +283.24 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 774.47 USD
Massima perdita consecutiva: -69.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FBS-Real
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni