SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Test index
Yi Jian Feng

Test index

Yi Jian Feng
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 500 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 71%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
382
Gewinntrades:
343 (89.79%)
Verlusttrades:
39 (10.21%)
Bester Trade:
1 338.39 USD
Schlechtester Trade:
-2 531.25 USD
Bruttoprofit:
34 919.68 USD (2 448 233 pips)
Bruttoverlust:
-20 743.94 USD (584 735 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
115 (13 125.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13 125.98 USD (115)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
87.45%
Max deposit load:
17.60%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
37
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
0.72
Long-Positionen:
369 (96.60%)
Short-Positionen:
13 (3.40%)
Profit-Faktor:
1.68
Mathematische Gewinnerwartung:
37.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
101.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-531.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-5 763.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14 310.91 USD (13)
Wachstum pro Monat :
53.41%
Jahresprognose:
647.98%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
19 558.99 USD (47.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.08% (19 558.99 USD)
Kapital:
39.74% (13 360.86 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
JPN225 109
NAS100 101
US500 86
US30 67
CHCUSD 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
JPN225 6.3K
NAS100 2.4K
US500 269
US30 4.9K
CHCUSD 274
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
JPN225 901K
NAS100 320K
US500 87K
US30 552K
CHCUSD 3.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 338.39 USD
Schlechtester Trade: -2 531 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 115
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13 125.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 763.97 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real
0.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.04 20:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 20:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 21:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 02:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 23:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 00:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 20:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
Share of trading days is too low
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 19:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Test index
500 USD pro Monat
71%
0
0
USD
35K
USD
5
0%
382
89%
87%
1.68
37.11
USD
47%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.