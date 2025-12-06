- Wachstum
Trades insgesamt:
382
Gewinntrades:
343 (89.79%)
Verlusttrades:
39 (10.21%)
Bester Trade:
1 338.39 USD
Schlechtester Trade:
-2 531.25 USD
Bruttoprofit:
34 919.68 USD (2 448 233 pips)
Bruttoverlust:
-20 743.94 USD (584 735 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
115 (13 125.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13 125.98 USD (115)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
87.45%
Max deposit load:
17.60%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
37
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
0.72
Long-Positionen:
369 (96.60%)
Short-Positionen:
13 (3.40%)
Profit-Faktor:
1.68
Mathematische Gewinnerwartung:
37.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
101.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-531.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-5 763.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14 310.91 USD (13)
Wachstum pro Monat :
53.41%
Jahresprognose:
647.98%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
19 558.99 USD (47.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.08% (19 558.99 USD)
Kapital:
39.74% (13 360.86 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|JPN225
|109
|NAS100
|101
|US500
|86
|US30
|67
|CHCUSD
|19
|
|
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|JPN225
|6.3K
|NAS100
|2.4K
|US500
|269
|US30
|4.9K
|CHCUSD
|274
|
|
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|JPN225
|901K
|NAS100
|320K
|US500
|87K
|US30
|552K
|CHCUSD
|3.3K
|
|
|
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
