Yi Jian Feng

Test index

Yi Jian Feng
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2025 52%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
342
Прибыльных трейдов:
303 (88.59%)
Убыточных трейдов:
39 (11.40%)
Лучший трейд:
1 338.39 USD
Худший трейд:
-2 531.25 USD
Общая прибыль:
31 128.50 USD (2 058 818 pips)
Общий убыток:
-20 743.94 USD (584 735 pips)
Макс. серия выигрышей:
115 (13 125.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 125.98 USD (115)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
91.74%
Макс. загрузка депозита:
17.60%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.53
Длинных трейдов:
329 (96.20%)
Коротких трейдов:
13 (3.80%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
30.36 USD
Средняя прибыль:
102.73 USD
Средний убыток:
-531.90 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-5 763.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 310.91 USD (13)
Прирост в месяц:
51.74%
Годовой прогноз:
627.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
19 558.99 USD (47.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.08% (19 558.99 USD)
По эквити:
33.64% (8 251.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 93
JPN225 91
US500 83
US30 56
CHCUSD 19
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 2K
JPN225 4K
US500 113
US30 4K
CHCUSD 274
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 295K
JPN225 642K
US500 84K
US30 450K
CHCUSD 3.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 338.39 USD
Худший трейд: -2 531 USD
Макс. серия выигрышей: 115
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +13 125.98 USD
Макс. убыток в серии: -5 763.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.24 15:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 02:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 23:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 00:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 20:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
Share of trading days is too low
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 19:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 16:58
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 0.61% of days out of the 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 16:58
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.61% of days out of the 164 days of the signal's entire lifetime.
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.