Всего трейдов:
342
Прибыльных трейдов:
303 (88.59%)
Убыточных трейдов:
39 (11.40%)
Лучший трейд:
1 338.39 USD
Худший трейд:
-2 531.25 USD
Общая прибыль:
31 128.50 USD (2 058 818 pips)
Общий убыток:
-20 743.94 USD (584 735 pips)
Макс. серия выигрышей:
115 (13 125.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 125.98 USD (115)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
91.74%
Макс. загрузка депозита:
17.60%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.53
Длинных трейдов:
329 (96.20%)
Коротких трейдов:
13 (3.80%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
30.36 USD
Средняя прибыль:
102.73 USD
Средний убыток:
-531.90 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-5 763.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 310.91 USD (13)
Прирост в месяц:
51.74%
Годовой прогноз:
627.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
19 558.99 USD (47.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.08% (19 558.99 USD)
По эквити:
33.64% (8 251.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100
|93
|JPN225
|91
|US500
|83
|US30
|56
|CHCUSD
|19
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100
|2K
|JPN225
|4K
|US500
|113
|US30
|4K
|CHCUSD
|274
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100
|295K
|JPN225
|642K
|US500
|84K
|US30
|450K
|CHCUSD
|3.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 338.39 USD
Худший трейд: -2 531 USD
Макс. серия выигрышей: 115
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +13 125.98 USD
Макс. убыток в серии: -5 763.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
500 USD в месяц
52%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
3
0%
342
88%
92%
1.50
30.36
USD
USD
47%
1:500