Yi Jian Feng

Test index

Yi Jian Feng
0 avis
24 semaines
0 / 0 USD
0%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
32
Bénéfice trades:
31 (96.87%)
Perte trades:
1 (3.13%)
Meilleure transaction:
283.24 USD
Pire transaction:
-69.22 USD
Bénéfice brut:
2 299.16 USD (176 701 pips)
Perte brute:
-69.22 USD (7 150 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (1 774.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 774.47 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.92
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
2.97%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
32.22
Longs trades:
31 (96.88%)
Courts trades:
1 (3.13%)
Facteur de profit:
33.22
Rendement attendu:
69.69 USD
Bénéfice moyen:
74.17 USD
Perte moyenne:
-69.22 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-69.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-69.22 USD (1)
Croissance mensuelle:
11.15%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
69.22 USD (0.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
2.52% (560.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
JPN225 11
US30 7
US500 7
NAS100 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
JPN225 762
US30 445
US500 446
NAS100 577
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
JPN225 75K
US30 45K
US500 6.6K
NAS100 44K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +283.24 USD
Pire transaction: -69 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 774.47 USD
Perte consécutive maximale: -69.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 1
2025.12.06 16:58
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 0.61% of days out of the 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 16:58
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.61% of days out of the 164 days of the signal's entire lifetime.
