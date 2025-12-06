信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Test index
Yi Jian Feng

Test index

Yi Jian Feng
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 500 USD per 
增长自 2025 71%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
382
盈利交易:
343 (89.79%)
亏损交易:
39 (10.21%)
最好交易:
1 338.39 USD
最差交易:
-2 531.25 USD
毛利:
34 919.68 USD (2 448 233 pips)
毛利亏损:
-20 743.94 USD (584 735 pips)
最大连续赢利:
115 (13 125.98 USD)
最大连续盈利:
13 125.98 USD (115)
夏普比率:
0.13
交易活动:
87.45%
最大入金加载:
17.60%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
39
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.72
长期交易:
369 (96.60%)
短期交易:
13 (3.40%)
利润因子:
1.68
预期回报:
37.11 USD
平均利润:
101.81 USD
平均损失:
-531.90 USD
最大连续失误:
19 (-5 763.97 USD)
最大连续亏损:
-14 310.91 USD (13)
每月增长:
53.41%
年度预测:
647.98%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
19 558.99 USD (47.25%)
相对跌幅:
结余:
47.08% (19 558.99 USD)
净值:
39.74% (13 360.86 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
JPN225 109
NAS100 101
US500 86
US30 67
CHCUSD 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
JPN225 6.3K
NAS100 2.4K
US500 269
US30 4.9K
CHCUSD 274
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
JPN225 901K
NAS100 320K
US500 87K
US30 552K
CHCUSD 3.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 338.39 USD
最差交易: -2 531 USD
最大连续赢利: 115
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +13 125.98 USD
最大连续亏损: -5 763.97 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FBS-Real
0.00 × 1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.04 20:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 20:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 21:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 02:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 23:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 00:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 20:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
Share of trading days is too low
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 19:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Test index
每月500 USD
71%
0
0
USD
35K
USD
5
0%
382
89%
87%
1.68
37.11
USD
47%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载