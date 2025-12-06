- 成长
交易:
382
盈利交易:
343 (89.79%)
亏损交易:
39 (10.21%)
最好交易:
1 338.39 USD
最差交易:
-2 531.25 USD
毛利:
34 919.68 USD (2 448 233 pips)
毛利亏损:
-20 743.94 USD (584 735 pips)
最大连续赢利:
115 (13 125.98 USD)
最大连续盈利:
13 125.98 USD (115)
夏普比率:
0.13
交易活动:
87.45%
最大入金加载:
17.60%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
39
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.72
长期交易:
369 (96.60%)
短期交易:
13 (3.40%)
利润因子:
1.68
预期回报:
37.11 USD
平均利润:
101.81 USD
平均损失:
-531.90 USD
最大连续失误:
19 (-5 763.97 USD)
最大连续亏损:
-14 310.91 USD (13)
每月增长:
53.41%
年度预测:
647.98%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
19 558.99 USD (47.25%)
相对跌幅:
结余:
47.08% (19 558.99 USD)
净值:
39.74% (13 360.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|JPN225
|109
|NAS100
|101
|US500
|86
|US30
|67
|CHCUSD
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|JPN225
|6.3K
|NAS100
|2.4K
|US500
|269
|US30
|4.9K
|CHCUSD
|274
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|JPN225
|901K
|NAS100
|320K
|US500
|87K
|US30
|552K
|CHCUSD
|3.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
