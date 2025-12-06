SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Milano
Jose Manuel Herrero Mateo

Milano

Jose Manuel Herrero Mateo
0 inceleme
95 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 31%
XM.COM-Real 1
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 498
Kârla kapanan işlemler:
1 145 (76.43%)
Zararla kapanan işlemler:
353 (23.56%)
En iyi işlem:
159.48 EUR
En kötü işlem:
-95.14 EUR
Brüt kâr:
2 327.56 EUR (461 168 pips)
Brüt zarar:
-1 451.96 EUR (410 248 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
162 (263.52 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
288.77 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
3.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
13 gün
Düzelme faktörü:
1.51
Alış işlemleri:
707 (47.20%)
Satış işlemleri:
791 (52.80%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
0.58 EUR
Ortalama kâr:
2.03 EUR
Ortalama zarar:
-4.11 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
39 (-492.04 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-530.96 EUR (32)
Aylık büyüme:
1.15%
Yıllık tahmin:
13.99%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
579.20 EUR (19.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.71% (579.20 EUR)
Varlığa göre:
1.00% (38.89 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDm# 1498
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDm# 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDm# 51K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +159.48 EUR
En kötü işlem: -95 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 32
Maksimum ardışık kâr: +263.52 EUR
Maksimum ardışık zarar: -492.04 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XM.COM-Real 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.12.06 15:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 15:58
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 2.12% of days out of 660 days of the signal's entire lifetime.
