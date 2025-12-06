- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 498
Kârla kapanan işlemler:
1 145 (76.43%)
Zararla kapanan işlemler:
353 (23.56%)
En iyi işlem:
159.48 EUR
En kötü işlem:
-95.14 EUR
Brüt kâr:
2 327.56 EUR (461 168 pips)
Brüt zarar:
-1 451.96 EUR (410 248 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
162 (263.52 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
288.77 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
3.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
13 gün
Düzelme faktörü:
1.51
Alış işlemleri:
707 (47.20%)
Satış işlemleri:
791 (52.80%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
0.58 EUR
Ortalama kâr:
2.03 EUR
Ortalama zarar:
-4.11 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
39 (-492.04 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-530.96 EUR (32)
Aylık büyüme:
1.15%
Yıllık tahmin:
13.99%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
579.20 EUR (19.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.71% (579.20 EUR)
Varlığa göre:
1.00% (38.89 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|1498
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSDm#
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSDm#
|51K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +159.48 EUR
En kötü işlem: -95 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 32
Maksimum ardışık kâr: +263.52 EUR
Maksimum ardışık zarar: -492.04 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XM.COM-Real 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
