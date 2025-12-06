- 자본
트레이드:
1 539
이익 거래:
1 182 (76.80%)
손실 거래:
357 (23.20%)
최고의 거래:
159.48 EUR
최악의 거래:
-95.14 EUR
총 수익:
2 366.12 EUR (474 829 pips)
총 손실:
-1 456.55 EUR (413 203 pips)
연속 최대 이익:
162 (263.52 EUR)
연속 최대 이익:
288.77 EUR (4)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
12.43%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
13 일
회복 요인:
1.57
롱(주식매수):
731 (47.50%)
숏(주식차입매도):
808 (52.50%)
수익 요인:
1.62
기대수익:
0.59 EUR
평균 이익:
2.00 EUR
평균 손실:
-4.08 EUR
연속 최대 손실:
39 (-492.04 EUR)
연속 최대 손실:
-530.96 EUR (32)
월별 성장률:
0.89%
연간 예측:
10.83%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
579.20 EUR (19.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.71% (579.20 EUR)
자본금별:
5.33% (208.23 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|1539
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSDm#
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSDm#
|62K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +159.48 EUR
최악의 거래: -95 EUR
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 32
연속 최대 이익: +263.52 EUR
연속 최대 손실: -492.04 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XM.COM-Real 1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
