Jose Manuel Herrero Mateo

Milano

Jose Manuel Herrero Mateo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
98 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 32%
XM.COM-Real 1
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 523
Gewinntrades:
1 166 (76.55%)
Verlusttrades:
357 (23.44%)
Bester Trade:
159.48 EUR
Schlechtester Trade:
-95.14 EUR
Bruttoprofit:
2 352.39 EUR (469 966 pips)
Bruttoverlust:
-1 456.55 EUR (413 203 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
162 (263.52 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
288.77 EUR (4)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
11.58%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
13 Tage
Erholungsfaktor:
1.55
Long-Positionen:
721 (47.34%)
Short-Positionen:
802 (52.66%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
0.59 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.02 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-4.08 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
39 (-492.04 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-530.96 EUR (32)
Wachstum pro Monat :
1.42%
Jahresprognose:
17.27%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
579.20 EUR (19.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.71% (579.20 EUR)
Kapital:
4.18% (162.93 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSDm# 1523
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSDm# 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSDm# 57K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +159.48 EUR
Schlechtester Trade: -95 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 32
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +263.52 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -492.04 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XM.COM-Real 1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

2025.12.06 15:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 15:58
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 2.12% of days out of 660 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Milano
30 USD pro Monat
32%
0
0
USD
3.9K
EUR
98
99%
1 523
76%
100%
1.61
0.59
EUR
15%
1:30
