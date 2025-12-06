- 成长
交易:
1 523
盈利交易:
1 166 (76.55%)
亏损交易:
357 (23.44%)
最好交易:
159.48 EUR
最差交易:
-95.14 EUR
毛利:
2 352.39 EUR (469 966 pips)
毛利亏损:
-1 456.55 EUR (413 203 pips)
最大连续赢利:
162 (263.52 EUR)
最大连续盈利:
288.77 EUR (4)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
11.58%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
13 天
采收率:
1.55
长期交易:
721 (47.34%)
短期交易:
802 (52.66%)
利润因子:
1.62
预期回报:
0.59 EUR
平均利润:
2.02 EUR
平均损失:
-4.08 EUR
最大连续失误:
39 (-492.04 EUR)
最大连续亏损:
-530.96 EUR (32)
每月增长:
1.42%
年度预测:
17.27%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
579.20 EUR (19.72%)
相对跌幅:
结余:
14.71% (579.20 EUR)
净值:
4.18% (162.93 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|1523
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDm#
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDm#
|57K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XM.COM-Real 1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
