トレード:
1 523
利益トレード:
1 166 (76.55%)
損失トレード:
357 (23.44%)
ベストトレード:
159.48 EUR
最悪のトレード:
-95.14 EUR
総利益:
2 352.39 EUR (469 966 pips)
総損失:
-1 456.55 EUR (413 203 pips)
最大連続の勝ち:
162 (263.52 EUR)
最大連続利益:
288.77 EUR (4)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
11.58%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
13 日
リカバリーファクター:
1.55
長いトレード:
721 (47.34%)
短いトレード:
802 (52.66%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
0.59 EUR
平均利益:
2.02 EUR
平均損失:
-4.08 EUR
最大連続の負け:
39 (-492.04 EUR)
最大連続損失:
-530.96 EUR (32)
月間成長:
1.42%
年間予想:
17.27%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
579.20 EUR (19.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.71% (579.20 EUR)
エクイティによる:
4.18% (162.93 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|1523
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSDm#
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSDm#
|57K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
ベストトレード: +159.48 EUR
最悪のトレード: -95 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 32
最大連続利益: +263.52 EUR
最大連続損失: -492.04 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XM.COM-Real 1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
