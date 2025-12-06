- Crescita
Trade:
1 498
Profit Trade:
1 145 (76.43%)
Loss Trade:
353 (23.56%)
Best Trade:
159.48 EUR
Worst Trade:
-95.14 EUR
Profitto lordo:
2 327.56 EUR (461 168 pips)
Perdita lorda:
-1 451.96 EUR (410 248 pips)
Vincite massime consecutive:
162 (263.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
288.77 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
3.51%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
13 giorni
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
707 (47.20%)
Short Trade:
791 (52.80%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
0.58 EUR
Profitto medio:
2.03 EUR
Perdita media:
-4.11 EUR
Massime perdite consecutive:
39 (-492.04 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-530.96 EUR (32)
Crescita mensile:
1.15%
Previsione annuale:
13.99%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
579.20 EUR (19.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.71% (579.20 EUR)
Per equità:
1.00% (38.89 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|1498
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSDm#
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSDm#
|51K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Best Trade: +159.48 EUR
Worst Trade: -95 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 32
Massimo profitto consecutivo: +263.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -492.04 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XM.COM-Real 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
