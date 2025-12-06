SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Milano
Jose Manuel Herrero Mateo

Milano

Jose Manuel Herrero Mateo
0 recensioni
95 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 31%
XM.COM-Real 1
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 498
Profit Trade:
1 145 (76.43%)
Loss Trade:
353 (23.56%)
Best Trade:
159.48 EUR
Worst Trade:
-95.14 EUR
Profitto lordo:
2 327.56 EUR (461 168 pips)
Perdita lorda:
-1 451.96 EUR (410 248 pips)
Vincite massime consecutive:
162 (263.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
288.77 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
3.51%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
13 giorni
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
707 (47.20%)
Short Trade:
791 (52.80%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
0.58 EUR
Profitto medio:
2.03 EUR
Perdita media:
-4.11 EUR
Massime perdite consecutive:
39 (-492.04 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-530.96 EUR (32)
Crescita mensile:
1.15%
Previsione annuale:
13.99%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
579.20 EUR (19.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.71% (579.20 EUR)
Per equità:
1.00% (38.89 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDm# 1498
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDm# 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDm# 51K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +159.48 EUR
Worst Trade: -95 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 32
Massimo profitto consecutivo: +263.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -492.04 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XM.COM-Real 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.06 15:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 15:58
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 2.12% of days out of 660 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati