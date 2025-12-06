SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Milano
Jose Manuel Herrero Mateo

Milano

Jose Manuel Herrero Mateo
0 comentários
Confiabilidade
98 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 32%
XM.COM-Real 1
1:30
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 523
Negociações com lucro:
1 166 (76.55%)
Negociações com perda:
357 (23.44%)
Melhor negociação:
159.48 EUR
Pior negociação:
-95.14 EUR
Lucro bruto:
2 352.39 EUR (469 966 pips)
Perda bruta:
-1 456.55 EUR (413 203 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
162 (263.52 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
288.77 EUR (4)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.58%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
13 dias
Fator de recuperação:
1.55
Negociações longas:
721 (47.34%)
Negociações curtas:
802 (52.66%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
0.59 EUR
Lucro médio:
2.02 EUR
Perda média:
-4.08 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
39 (-492.04 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-530.96 EUR (32)
Crescimento mensal:
1.42%
Previsão anual:
17.27%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
579.20 EUR (19.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.71% (579.20 EUR)
Pelo Capital Líquido:
4.18% (162.93 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSDm# 1523
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSDm# 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSDm# 57K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +159.48 EUR
Pior negociação: -95 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 32
Máximo lucro consecutivo: +263.52 EUR
Máxima perda consecutiva: -492.04 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XM.COM-Real 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.06 15:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 15:58
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 2.12% of days out of 660 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Milano
30 USD por mês
32%
0
0
USD
3.9K
EUR
98
99%
1 523
76%
100%
1.61
0.59
EUR
15%
1:30
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.