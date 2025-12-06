- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 523
Negociações com lucro:
1 166 (76.55%)
Negociações com perda:
357 (23.44%)
Melhor negociação:
159.48 EUR
Pior negociação:
-95.14 EUR
Lucro bruto:
2 352.39 EUR (469 966 pips)
Perda bruta:
-1 456.55 EUR (413 203 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
162 (263.52 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
288.77 EUR (4)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.58%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
13 dias
Fator de recuperação:
1.55
Negociações longas:
721 (47.34%)
Negociações curtas:
802 (52.66%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
0.59 EUR
Lucro médio:
2.02 EUR
Perda média:
-4.08 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
39 (-492.04 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-530.96 EUR (32)
Crescimento mensal:
1.42%
Previsão anual:
17.27%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
579.20 EUR (19.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.71% (579.20 EUR)
Pelo Capital Líquido:
4.18% (162.93 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|1523
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDm#
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDm#
|57K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +159.48 EUR
Pior negociação: -95 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 32
Máximo lucro consecutivo: +263.52 EUR
Máxima perda consecutiva: -492.04 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XM.COM-Real 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
32%
0
0
USD
USD
3.9K
EUR
EUR
98
99%
1 523
76%
100%
1.61
0.59
EUR
EUR
15%
1:30