- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 523
Прибыльных трейдов:
1 166 (76.55%)
Убыточных трейдов:
357 (23.44%)
Лучший трейд:
159.48 EUR
Худший трейд:
-95.14 EUR
Общая прибыль:
2 352.39 EUR (469 966 pips)
Общий убыток:
-1 456.55 EUR (413 203 pips)
Макс. серия выигрышей:
162 (263.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
288.77 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.58%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
13 дней
Фактор восстановления:
1.55
Длинных трейдов:
721 (47.34%)
Коротких трейдов:
802 (52.66%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
0.59 EUR
Средняя прибыль:
2.02 EUR
Средний убыток:
-4.08 EUR
Макс. серия проигрышей:
39 (-492.04 EUR)
Макс. убыток в серии:
-530.96 EUR (32)
Прирост в месяц:
1.42%
Годовой прогноз:
17.27%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
579.20 EUR (19.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.71% (579.20 EUR)
По эквити:
4.18% (162.93 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|1523
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDm#
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDm#
|57K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +159.48 EUR
Худший трейд: -95 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 32
Макс. прибыль в серии: +263.52 EUR
Макс. убыток в серии: -492.04 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XM.COM-Real 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
USD
3.9K
EUR
EUR
98
99%
1 523
76%
100%
1.61
0.59
EUR
EUR
15%
1:30