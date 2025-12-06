СигналыРазделы
Jose Manuel Herrero Mateo

Milano

Jose Manuel Herrero Mateo
0 отзывов
Надежность
98 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 32%
XM.COM-Real 1
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 523
Прибыльных трейдов:
1 166 (76.55%)
Убыточных трейдов:
357 (23.44%)
Лучший трейд:
159.48 EUR
Худший трейд:
-95.14 EUR
Общая прибыль:
2 352.39 EUR (469 966 pips)
Общий убыток:
-1 456.55 EUR (413 203 pips)
Макс. серия выигрышей:
162 (263.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
288.77 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.58%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
13 дней
Фактор восстановления:
1.55
Длинных трейдов:
721 (47.34%)
Коротких трейдов:
802 (52.66%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
0.59 EUR
Средняя прибыль:
2.02 EUR
Средний убыток:
-4.08 EUR
Макс. серия проигрышей:
39 (-492.04 EUR)
Макс. убыток в серии:
-530.96 EUR (32)
Прирост в месяц:
1.42%
Годовой прогноз:
17.27%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
579.20 EUR (19.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.71% (579.20 EUR)
По эквити:
4.18% (162.93 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDm# 1523
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDm# 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDm# 57K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +159.48 EUR
Худший трейд: -95 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 32
Макс. прибыль в серии: +263.52 EUR
Макс. убыток в серии: -492.04 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XM.COM-Real 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.06 15:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 15:58
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 2.12% of days out of 660 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.