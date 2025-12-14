SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / The Line News EA
Dhaval Prahladbhai Patel

The Line News EA

Dhaval Prahladbhai Patel
0 inceleme
128 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -63%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16 633
Kârla kapanan işlemler:
13 209 (79.41%)
Zararla kapanan işlemler:
3 424 (20.59%)
En iyi işlem:
18 460.44 AUD
En kötü işlem:
-29 469.11 AUD
Brüt kâr:
111 444.08 AUD (3 557 320 pips)
Brüt zarar:
-129 120.44 AUD (892 426 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
128 (244.07 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
26 314.98 AUD (7)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
214.60%
Maks. mevduat yükü:
11.38%
En son işlem:
22 dakika önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.59
Alış işlemleri:
8 500 (51.10%)
Satış işlemleri:
8 133 (48.90%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-1.06 AUD
Ortalama kâr:
8.44 AUD
Ortalama zarar:
-37.71 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
43 (-298.39 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-29 469.11 AUD (1)
Aylık büyüme:
15.61%
Yıllık tahmin:
189.41%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19 462.19 AUD
Maksimum:
29 886.30 AUD (261.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.92% (28 459.58 AUD)
Varlığa göre:
2.84% (58.03 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 6287
GBPUSD 2232
USDCHF 2186
AUDUSD 1925
EURGBP 1911
AUDNZD 1306
XAUUSD 548
AUDCAD 89
USDJPY 44
EURJPY 24
XAUAUD 20
USDCAD 12
CADCHF 2
GBPCHF 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -5.1K
GBPUSD 302
USDCHF 675
AUDUSD 1K
EURGBP 443
AUDNZD 501
XAUUSD 14K
AUDCAD -15
USDJPY -1.9K
EURJPY 3
XAUAUD 0
USDCAD 96
CADCHF 0
GBPCHF -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -68K
GBPUSD 29K
USDCHF 29K
AUDUSD -12K
EURGBP 6.6K
AUDNZD 302
XAUUSD 4.9K
AUDCAD -10K
USDJPY -1.4K
EURJPY -957
XAUAUD 44
USDCAD 407
CADCHF 28
GBPCHF -163
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18 460.44 AUD
En kötü işlem: -29 469 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +244.07 AUD
Maksimum ardışık zarar: -298.39 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.52 × 29
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 521
ICMarketsEU-MT5-5
0.63 × 3637
FusionMarkets-Live
1.49 × 186
JunoMarkets-Live
1.50 × 4
GMI3-Real
1.67 × 3
TradeMaxGlobal-Live
1.90 × 21
xChief-MT5
1.93 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
2.14 × 383
TitanFX-MT5-01
2.31 × 336
OxSecurities-Live
2.45 × 307
ForexClub-MT5 Real Server
2.75 × 4
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
Exness-MT5Real35
3.00 × 1
JunoMarkets-Server
3.11 × 27
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
BlackBullMarkets-Live
3.67 × 3
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
VantageFX-Live
4.50 × 4
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
Exness-MT5Real32
4.75 × 257
DerivSVG-Server
5.00 × 1
14 daha fazla...
for myself only
İnceleme yok
2025.12.14 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 21:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 21:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 21:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.06 01:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 01:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 01:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
