- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16 633
Kârla kapanan işlemler:
13 209 (79.41%)
Zararla kapanan işlemler:
3 424 (20.59%)
En iyi işlem:
18 460.44 AUD
En kötü işlem:
-29 469.11 AUD
Brüt kâr:
111 444.08 AUD (3 557 320 pips)
Brüt zarar:
-129 120.44 AUD (892 426 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
128 (244.07 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
26 314.98 AUD (7)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
214.60%
Maks. mevduat yükü:
11.38%
En son işlem:
22 dakika önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.59
Alış işlemleri:
8 500 (51.10%)
Satış işlemleri:
8 133 (48.90%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-1.06 AUD
Ortalama kâr:
8.44 AUD
Ortalama zarar:
-37.71 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
43 (-298.39 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-29 469.11 AUD (1)
Aylık büyüme:
15.61%
Yıllık tahmin:
189.41%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19 462.19 AUD
Maksimum:
29 886.30 AUD (261.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.92% (28 459.58 AUD)
Varlığa göre:
2.84% (58.03 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6287
|GBPUSD
|2232
|USDCHF
|2186
|AUDUSD
|1925
|EURGBP
|1911
|AUDNZD
|1306
|XAUUSD
|548
|AUDCAD
|89
|USDJPY
|44
|EURJPY
|24
|XAUAUD
|20
|USDCAD
|12
|CADCHF
|2
|GBPCHF
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-5.1K
|GBPUSD
|302
|USDCHF
|675
|AUDUSD
|1K
|EURGBP
|443
|AUDNZD
|501
|XAUUSD
|14K
|AUDCAD
|-15
|USDJPY
|-1.9K
|EURJPY
|3
|XAUAUD
|0
|USDCAD
|96
|CADCHF
|0
|GBPCHF
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-68K
|GBPUSD
|29K
|USDCHF
|29K
|AUDUSD
|-12K
|EURGBP
|6.6K
|AUDNZD
|302
|XAUUSD
|4.9K
|AUDCAD
|-10K
|USDJPY
|-1.4K
|EURJPY
|-957
|XAUAUD
|44
|USDCAD
|407
|CADCHF
|28
|GBPCHF
|-163
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18 460.44 AUD
En kötü işlem: -29 469 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +244.07 AUD
Maksimum ardışık zarar: -298.39 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 521
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.63 × 3637
|
FusionMarkets-Live
|1.49 × 186
|
JunoMarkets-Live
|1.50 × 4
|
GMI3-Real
|1.67 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.90 × 21
|
xChief-MT5
|1.93 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.14 × 383
|
TitanFX-MT5-01
|2.31 × 336
|
OxSecurities-Live
|2.45 × 307
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.75 × 4
|
Exness-MT5Real5
|2.88 × 634
|
Exness-MT5Real35
|3.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|3.11 × 27
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
BlackBullMarkets-Live
|3.67 × 3
|
Exness-MT5Real2
|4.05 × 1383
|
FundingTradersGroup-Server
|4.45 × 143
|
VantageFX-Live
|4.50 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|4.67 × 6
|
Exness-MT5Real32
|4.75 × 257
|
DerivSVG-Server
|5.00 × 1
for myself only
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-63%
0
0
USD
USD
2K
AUD
AUD
128
92%
16 633
79%
215%
0.86
-1.06
AUD
AUD
97%
1:500