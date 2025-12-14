- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
16 651
盈利交易:
13 224 (79.41%)
亏损交易:
3 427 (20.58%)
最好交易:
18 460.44 AUD
最差交易:
-29 469.11 AUD
毛利:
112 630.84 AUD (3 559 200 pips)
毛利亏损:
-129 746.93 AUD (893 257 pips)
最大连续赢利:
128 (244.07 AUD)
最大连续盈利:
26 314.98 AUD (7)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
24.80%
最大入金加载:
11.92%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.57
长期交易:
8 508 (51.10%)
短期交易:
8 143 (48.90%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-1.03 AUD
平均利润:
8.52 AUD
平均损失:
-37.86 AUD
最大连续失误:
43 (-298.39 AUD)
最大连续亏损:
-29 469.11 AUD (1)
每月增长:
42.92%
年度预测:
520.72%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
19 462.19 AUD
最大值:
29 886.30 AUD (261.58%)
相对跌幅:
结余:
96.92% (28 459.58 AUD)
净值:
14.71% (401.57 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6292
|GBPUSD
|2234
|USDCHF
|2186
|AUDUSD
|1925
|EURGBP
|1912
|AUDNZD
|1306
|XAUUSD
|548
|AUDCAD
|89
|USDJPY
|44
|EURJPY
|30
|XAUAUD
|20
|USDCAD
|16
|CADCHF
|2
|GBPCHF
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-5.2K
|GBPUSD
|345
|USDCHF
|675
|AUDUSD
|1K
|EURGBP
|444
|AUDNZD
|501
|XAUUSD
|14K
|AUDCAD
|-15
|USDJPY
|-1.9K
|EURJPY
|605
|XAUAUD
|0
|USDCAD
|8
|CADCHF
|0
|GBPCHF
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-68K
|GBPUSD
|29K
|USDCHF
|29K
|AUDUSD
|-12K
|EURGBP
|6.6K
|AUDNZD
|302
|XAUUSD
|4.9K
|AUDCAD
|-10K
|USDJPY
|-1.4K
|EURJPY
|301
|XAUAUD
|44
|USDCAD
|295
|CADCHF
|28
|GBPCHF
|-163
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18 460.44 AUD
最差交易: -29 469 AUD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +244.07 AUD
最大连续亏损: -298.39 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsAU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 521
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.63 × 3637
|
JunoMarkets-Live
|1.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.51 × 186
|
GMI3-Real
|1.67 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.90 × 21
|
xChief-MT5
|1.93 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.14 × 383
|
TitanFX-MT5-01
|2.31 × 336
|
OxSecurities-Live
|2.45 × 307
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.75 × 4
|
Exness-MT5Real5
|2.88 × 634
|
Exness-MT5Real35
|3.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|3.11 × 27
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
BlackBullMarkets-Live
|3.67 × 3
|
Exness-MT5Real2
|4.05 × 1383
|
FundingTradersGroup-Server
|4.45 × 143
|
VantageFX-Live
|4.50 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|4.67 × 6
|
Exness-MT5Real32
|4.75 × 257
|
DerivSVG-Server
|5.00 × 1
