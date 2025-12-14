信号部分
信号 / MetaTrader 5 / The Line News EA
Dhaval Prahladbhai Patel

The Line News EA

Dhaval Prahladbhai Patel
0条评论
129
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 -53%
ICMarketsAU-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
16 651
盈利交易:
13 224 (79.41%)
亏损交易:
3 427 (20.58%)
最好交易:
18 460.44 AUD
最差交易:
-29 469.11 AUD
毛利:
112 630.84 AUD (3 559 200 pips)
毛利亏损:
-129 746.93 AUD (893 257 pips)
最大连续赢利:
128 (244.07 AUD)
最大连续盈利:
26 314.98 AUD (7)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
24.80%
最大入金加载:
11.92%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.57
长期交易:
8 508 (51.10%)
短期交易:
8 143 (48.90%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-1.03 AUD
平均利润:
8.52 AUD
平均损失:
-37.86 AUD
最大连续失误:
43 (-298.39 AUD)
最大连续亏损:
-29 469.11 AUD (1)
每月增长:
42.92%
年度预测:
520.72%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
19 462.19 AUD
最大值:
29 886.30 AUD (261.58%)
相对跌幅:
结余:
96.92% (28 459.58 AUD)
净值:
14.71% (401.57 AUD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 6292
GBPUSD 2234
USDCHF 2186
AUDUSD 1925
EURGBP 1912
AUDNZD 1306
XAUUSD 548
AUDCAD 89
USDJPY 44
EURJPY 30
XAUAUD 20
USDCAD 16
CADCHF 2
GBPCHF 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -5.2K
GBPUSD 345
USDCHF 675
AUDUSD 1K
EURGBP 444
AUDNZD 501
XAUUSD 14K
AUDCAD -15
USDJPY -1.9K
EURJPY 605
XAUAUD 0
USDCAD 8
CADCHF 0
GBPCHF -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -68K
GBPUSD 29K
USDCHF 29K
AUDUSD -12K
EURGBP 6.6K
AUDNZD 302
XAUUSD 4.9K
AUDCAD -10K
USDJPY -1.4K
EURJPY 301
XAUAUD 44
USDCAD 295
CADCHF 28
GBPCHF -163
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +18 460.44 AUD
最差交易: -29 469 AUD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +244.07 AUD
最大连续亏损: -298.39 AUD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsAU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FBS-Real
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.52 × 29
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 521
ICMarketsEU-MT5-5
0.63 × 3637
JunoMarkets-Live
1.50 × 4
FusionMarkets-Live
1.51 × 186
GMI3-Real
1.67 × 3
TradeMaxGlobal-Live
1.90 × 21
xChief-MT5
1.93 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
2.14 × 383
TitanFX-MT5-01
2.31 × 336
OxSecurities-Live
2.45 × 307
ForexClub-MT5 Real Server
2.75 × 4
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
Exness-MT5Real35
3.00 × 1
JunoMarkets-Server
3.11 × 27
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
BlackBullMarkets-Live
3.67 × 3
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
VantageFX-Live
4.50 × 4
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
Exness-MT5Real32
4.75 × 257
DerivSVG-Server
5.00 × 1
14 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
for myself only
没有评论
2025.12.24 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 18:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 21:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 21:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 21:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.06 01:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 01:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 01:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
The Line News EA
每月30 USD
-53%
0
0
USD
2.6K
AUD
129
92%
16 651
79%
25%
0.86
-1.03
AUD
97%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载