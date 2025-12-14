SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / The Line News EA
Dhaval Prahladbhai Patel

The Line News EA

Dhaval Prahladbhai Patel
0 comentarios
129 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 -53%
ICMarketsAU-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
16 651
Transacciones Rentables:
13 224 (79.41%)
Transacciones Irrentables:
3 427 (20.58%)
Mejor transacción:
18 460.44 AUD
Peor transacción:
-29 469.11 AUD
Beneficio Bruto:
112 630.84 AUD (3 559 200 pips)
Pérdidas Brutas:
-129 746.93 AUD (893 257 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
128 (244.07 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
26 314.98 AUD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
24.80%
Carga máxima del depósito:
11.92%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.57
Transacciones Largas:
8 508 (51.10%)
Transacciones Cortas:
8 143 (48.90%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-1.03 AUD
Beneficio medio:
8.52 AUD
Pérdidas medias:
-37.86 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
43 (-298.39 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-29 469.11 AUD (1)
Crecimiento al mes:
42.92%
Pronóstico anual:
520.72%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
19 462.19 AUD
Máxima:
29 886.30 AUD (261.58%)
Reducción relativa:
De balance:
96.92% (28 459.58 AUD)
De fondos:
14.71% (401.57 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 6292
GBPUSD 2234
USDCHF 2186
AUDUSD 1925
EURGBP 1912
AUDNZD 1306
XAUUSD 548
AUDCAD 89
USDJPY 44
EURJPY 30
XAUAUD 20
USDCAD 16
CADCHF 2
GBPCHF 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD -5.2K
GBPUSD 345
USDCHF 675
AUDUSD 1K
EURGBP 444
AUDNZD 501
XAUUSD 14K
AUDCAD -15
USDJPY -1.9K
EURJPY 605
XAUAUD 0
USDCAD 8
CADCHF 0
GBPCHF -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -68K
GBPUSD 29K
USDCHF 29K
AUDUSD -12K
EURGBP 6.6K
AUDNZD 302
XAUUSD 4.9K
AUDCAD -10K
USDJPY -1.4K
EURJPY 301
XAUAUD 44
USDCAD 295
CADCHF 28
GBPCHF -163
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +18 460.44 AUD
Peor transacción: -29 469 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +244.07 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -298.39 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsAU-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBS-Real
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.52 × 29
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 521
ICMarketsEU-MT5-5
0.63 × 3637
JunoMarkets-Live
1.50 × 4
FusionMarkets-Live
1.51 × 186
GMI3-Real
1.67 × 3
TradeMaxGlobal-Live
1.90 × 21
xChief-MT5
1.93 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
2.14 × 383
TitanFX-MT5-01
2.31 × 336
OxSecurities-Live
2.45 × 307
ForexClub-MT5 Real Server
2.75 × 4
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
Exness-MT5Real35
3.00 × 1
JunoMarkets-Server
3.11 × 27
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
BlackBullMarkets-Live
3.67 × 3
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
VantageFX-Live
4.50 × 4
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
Exness-MT5Real32
4.75 × 257
DerivSVG-Server
5.00 × 1
otros 14...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
for myself only
No hay comentarios
2025.12.24 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 18:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 21:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 21:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 21:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.06 01:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 01:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 01:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
The Line News EA
30 USD al mes
-53%
0
0
USD
2.6K
AUD
129
92%
16 651
79%
25%
0.86
-1.03
AUD
97%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.