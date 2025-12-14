SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / The Line News EA
Dhaval Prahladbhai Patel

The Line News EA

Dhaval Prahladbhai Patel
0 Bewertungen
129 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 -53%
ICMarketsAU-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
16 651
Gewinntrades:
13 224 (79.41%)
Verlusttrades:
3 427 (20.58%)
Bester Trade:
18 460.44 AUD
Schlechtester Trade:
-29 469.11 AUD
Bruttoprofit:
112 630.84 AUD (3 559 200 pips)
Bruttoverlust:
-129 746.93 AUD (893 257 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
128 (244.07 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
26 314.98 AUD (7)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
24.80%
Max deposit load:
11.92%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.57
Long-Positionen:
8 508 (51.10%)
Short-Positionen:
8 143 (48.90%)
Profit-Faktor:
0.87
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.03 AUD
Durchschnittlicher Profit:
8.52 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-37.86 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
43 (-298.39 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-29 469.11 AUD (1)
Wachstum pro Monat :
42.92%
Jahresprognose:
520.72%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
19 462.19 AUD
Maximaler:
29 886.30 AUD (261.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
96.92% (28 459.58 AUD)
Kapital:
14.71% (401.57 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 6292
GBPUSD 2234
USDCHF 2186
AUDUSD 1925
EURGBP 1912
AUDNZD 1306
XAUUSD 548
AUDCAD 89
USDJPY 44
EURJPY 30
XAUAUD 20
USDCAD 16
CADCHF 2
GBPCHF 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -5.2K
GBPUSD 345
USDCHF 675
AUDUSD 1K
EURGBP 444
AUDNZD 501
XAUUSD 14K
AUDCAD -15
USDJPY -1.9K
EURJPY 605
XAUAUD 0
USDCAD 8
CADCHF 0
GBPCHF -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -68K
GBPUSD 29K
USDCHF 29K
AUDUSD -12K
EURGBP 6.6K
AUDNZD 302
XAUUSD 4.9K
AUDCAD -10K
USDJPY -1.4K
EURJPY 301
XAUAUD 44
USDCAD 295
CADCHF 28
GBPCHF -163
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18 460.44 AUD
Schlechtester Trade: -29 469 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +244.07 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -298.39 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsAU-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.52 × 29
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 521
ICMarketsEU-MT5-5
0.63 × 3637
JunoMarkets-Live
1.50 × 4
FusionMarkets-Live
1.57 × 187
GMI3-Real
1.67 × 3
TradeMaxGlobal-Live
1.90 × 21
xChief-MT5
1.93 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
2.14 × 383
TitanFX-MT5-01
2.31 × 336
OxSecurities-Live
2.45 × 307
ForexClub-MT5 Real Server
2.75 × 4
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
Exness-MT5Real35
3.00 × 1
JunoMarkets-Server
3.11 × 27
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
BlackBullMarkets-Live
3.67 × 3
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
VantageFX-Live
4.50 × 4
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
Exness-MT5Real32
4.75 × 257
DerivSVG-Server
5.00 × 1
noch 14 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
for myself only
Keine Bewertungen
2025.12.24 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 18:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 21:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 21:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 21:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.06 01:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 01:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 01:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
The Line News EA
30 USD pro Monat
-53%
0
0
USD
2.6K
AUD
129
92%
16 651
79%
25%
0.86
-1.03
AUD
97%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.