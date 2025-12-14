- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
16 651
Gewinntrades:
13 224 (79.41%)
Verlusttrades:
3 427 (20.58%)
Bester Trade:
18 460.44 AUD
Schlechtester Trade:
-29 469.11 AUD
Bruttoprofit:
112 630.84 AUD (3 559 200 pips)
Bruttoverlust:
-129 746.93 AUD (893 257 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
128 (244.07 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
26 314.98 AUD (7)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
24.80%
Max deposit load:
11.92%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.57
Long-Positionen:
8 508 (51.10%)
Short-Positionen:
8 143 (48.90%)
Profit-Faktor:
0.87
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.03 AUD
Durchschnittlicher Profit:
8.52 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-37.86 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
43 (-298.39 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-29 469.11 AUD (1)
Wachstum pro Monat :
42.92%
Jahresprognose:
520.72%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
19 462.19 AUD
Maximaler:
29 886.30 AUD (261.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
96.92% (28 459.58 AUD)
Kapital:
14.71% (401.57 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6292
|GBPUSD
|2234
|USDCHF
|2186
|AUDUSD
|1925
|EURGBP
|1912
|AUDNZD
|1306
|XAUUSD
|548
|AUDCAD
|89
|USDJPY
|44
|EURJPY
|30
|XAUAUD
|20
|USDCAD
|16
|CADCHF
|2
|GBPCHF
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-5.2K
|GBPUSD
|345
|USDCHF
|675
|AUDUSD
|1K
|EURGBP
|444
|AUDNZD
|501
|XAUUSD
|14K
|AUDCAD
|-15
|USDJPY
|-1.9K
|EURJPY
|605
|XAUAUD
|0
|USDCAD
|8
|CADCHF
|0
|GBPCHF
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-68K
|GBPUSD
|29K
|USDCHF
|29K
|AUDUSD
|-12K
|EURGBP
|6.6K
|AUDNZD
|302
|XAUUSD
|4.9K
|AUDCAD
|-10K
|USDJPY
|-1.4K
|EURJPY
|301
|XAUAUD
|44
|USDCAD
|295
|CADCHF
|28
|GBPCHF
|-163
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +18 460.44 AUD
Schlechtester Trade: -29 469 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +244.07 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -298.39 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsAU-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 521
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.63 × 3637
|
JunoMarkets-Live
|1.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.57 × 187
|
GMI3-Real
|1.67 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.90 × 21
|
xChief-MT5
|1.93 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.14 × 383
|
TitanFX-MT5-01
|2.31 × 336
|
OxSecurities-Live
|2.45 × 307
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.75 × 4
|
Exness-MT5Real5
|2.88 × 634
|
Exness-MT5Real35
|3.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|3.11 × 27
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
BlackBullMarkets-Live
|3.67 × 3
|
Exness-MT5Real2
|4.05 × 1383
|
FundingTradersGroup-Server
|4.45 × 143
|
VantageFX-Live
|4.50 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|4.67 × 6
|
Exness-MT5Real32
|4.75 × 257
|
DerivSVG-Server
|5.00 × 1
noch 14 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
for myself only
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-53%
0
0
USD
USD
2.6K
AUD
AUD
129
92%
16 651
79%
25%
0.86
-1.03
AUD
AUD
97%
1:500