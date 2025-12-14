시그널섹션
Dhaval Prahladbhai Patel

The Line News EA

Dhaval Prahladbhai Patel
0 리뷰
131
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 -55%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
16 657
이익 거래:
13 229 (79.42%)
손실 거래:
3 428 (20.58%)
최고의 거래:
18 460.44 AUD
최악의 거래:
-29 469.11 AUD
총 수익:
112 677.70 AUD (3 559 366 pips)
총 손실:
-129 897.69 AUD (893 458 pips)
연속 최대 이익:
128 (244.07 AUD)
연속 최대 이익:
26 314.98 AUD (7)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
15.26%
최대 입금량:
11.92%
최근 거래:
45 분 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.58
롱(주식매수):
8 511 (51.10%)
숏(주식차입매도):
8 146 (48.90%)
수익 요인:
0.87
기대수익:
-1.03 AUD
평균 이익:
8.52 AUD
평균 손실:
-37.89 AUD
연속 최대 손실:
43 (-298.39 AUD)
연속 최대 손실:
-29 469.11 AUD (1)
월별 성장률:
29.38%
연간 예측:
356.52%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
19 462.19 AUD
최대한의:
29 886.30 AUD (261.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
96.92% (28 459.58 AUD)
자본금별:
14.71% (401.57 AUD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 6294
GBPUSD 2234
USDCHF 2186
AUDUSD 1925
EURGBP 1912
AUDNZD 1307
XAUUSD 548
AUDCAD 89
USDJPY 45
EURJPY 32
XAUAUD 20
USDCAD 16
CADCHF 2
GBPCHF 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD -5.2K
GBPUSD 345
USDCHF 675
AUDUSD 1K
EURGBP 444
AUDNZD 522
XAUUSD 14K
AUDCAD -15
USDJPY -2K
EURJPY 612
XAUAUD 0
USDCAD 8
CADCHF 0
GBPCHF -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD -68K
GBPUSD 29K
USDCHF 29K
AUDUSD -12K
EURGBP 6.6K
AUDNZD 409
XAUUSD 4.9K
AUDCAD -10K
USDJPY -1.6K
EURJPY 324
XAUAUD 44
USDCAD 295
CADCHF 28
GBPCHF -163
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +18 460.44 AUD
최악의 거래: -29 469 AUD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +244.07 AUD
연속 최대 손실: -298.39 AUD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsAU-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FBS-Real
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.52 × 29
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 521
ICMarketsEU-MT5-5
0.63 × 3637
JunoMarkets-Live
1.50 × 4
FusionMarkets-Live
1.65 × 196
GMI3-Real
1.67 × 3
TradeMaxGlobal-Live
1.90 × 21
xChief-MT5
1.93 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
2.14 × 383
TitanFX-MT5-01
2.31 × 336
OxSecurities-Live
2.45 × 307
ForexClub-MT5 Real Server
2.75 × 4
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
Exness-MT5Real35
3.00 × 1
JunoMarkets-Server
3.11 × 27
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
BlackBullMarkets-Live
3.67 × 3
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
VantageFX-Live
4.50 × 4
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
Exness-MT5Real32
4.75 × 257
DerivSVG-Server
5.00 × 1
14 더...
for myself only
리뷰 없음
2026.01.06 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 12:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 18:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 21:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 21:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 21:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.06 01:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 01:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 01:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
