트레이드:
16 657
이익 거래:
13 229 (79.42%)
손실 거래:
3 428 (20.58%)
최고의 거래:
18 460.44 AUD
최악의 거래:
-29 469.11 AUD
총 수익:
112 677.70 AUD (3 559 366 pips)
총 손실:
-129 897.69 AUD (893 458 pips)
연속 최대 이익:
128 (244.07 AUD)
연속 최대 이익:
26 314.98 AUD (7)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
15.26%
최대 입금량:
11.92%
최근 거래:
45 분 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.58
롱(주식매수):
8 511 (51.10%)
숏(주식차입매도):
8 146 (48.90%)
수익 요인:
0.87
기대수익:
-1.03 AUD
평균 이익:
8.52 AUD
평균 손실:
-37.89 AUD
연속 최대 손실:
43 (-298.39 AUD)
연속 최대 손실:
-29 469.11 AUD (1)
월별 성장률:
29.38%
연간 예측:
356.52%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
19 462.19 AUD
최대한의:
29 886.30 AUD (261.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
96.92% (28 459.58 AUD)
자본금별:
14.71% (401.57 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6294
|GBPUSD
|2234
|USDCHF
|2186
|AUDUSD
|1925
|EURGBP
|1912
|AUDNZD
|1307
|XAUUSD
|548
|AUDCAD
|89
|USDJPY
|45
|EURJPY
|32
|XAUAUD
|20
|USDCAD
|16
|CADCHF
|2
|GBPCHF
|1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|-5.2K
|GBPUSD
|345
|USDCHF
|675
|AUDUSD
|1K
|EURGBP
|444
|AUDNZD
|522
|XAUUSD
|14K
|AUDCAD
|-15
|USDJPY
|-2K
|EURJPY
|612
|XAUAUD
|0
|USDCAD
|8
|CADCHF
|0
|GBPCHF
|-2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-68K
|GBPUSD
|29K
|USDCHF
|29K
|AUDUSD
|-12K
|EURGBP
|6.6K
|AUDNZD
|409
|XAUUSD
|4.9K
|AUDCAD
|-10K
|USDJPY
|-1.6K
|EURJPY
|324
|XAUAUD
|44
|USDCAD
|295
|CADCHF
|28
|GBPCHF
|-163
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +18 460.44 AUD
최악의 거래: -29 469 AUD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +244.07 AUD
연속 최대 손실: -298.39 AUD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsAU-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
FBS-Real
|0.00 × 1
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.52 × 29
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 521
ICMarketsEU-MT5-5
|0.63 × 3637
JunoMarkets-Live
|1.50 × 4
FusionMarkets-Live
|1.65 × 196
GMI3-Real
|1.67 × 3
TradeMaxGlobal-Live
|1.90 × 21
xChief-MT5
|1.93 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
|2.14 × 383
TitanFX-MT5-01
|2.31 × 336
OxSecurities-Live
|2.45 × 307
ForexClub-MT5 Real Server
|2.75 × 4
Exness-MT5Real5
|2.88 × 634
Exness-MT5Real35
|3.00 × 1
JunoMarkets-Server
|3.11 × 27
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
BlackBullMarkets-Live
|3.67 × 3
Exness-MT5Real2
|4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
|4.45 × 143
VantageFX-Live
|4.50 × 4
EightcapGlobal-Live
|4.67 × 6
Exness-MT5Real32
|4.75 × 257
DerivSVG-Server
for myself only
