Dhaval Prahladbhai Patel

The Line News EA

Dhaval Prahladbhai Patel
0 отзывов
129 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 -58%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
16 650
Прибыльных трейдов:
13 223 (79.41%)
Убыточных трейдов:
3 427 (20.58%)
Лучший трейд:
18 460.44 AUD
Худший трейд:
-29 469.11 AUD
Общая прибыль:
112 350.51 AUD (3 558 781 pips)
Общий убыток:
-129 746.93 AUD (893 257 pips)
Макс. серия выигрышей:
128 (244.07 AUD)
Макс. прибыль в серии:
26 314.98 AUD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
31.01%
Макс. загрузка депозита:
11.92%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.58
Длинных трейдов:
8 507 (51.09%)
Коротких трейдов:
8 143 (48.91%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-1.04 AUD
Средняя прибыль:
8.50 AUD
Средний убыток:
-37.86 AUD
Макс. серия проигрышей:
43 (-298.39 AUD)
Макс. убыток в серии:
-29 469.11 AUD (1)
Прирост в месяц:
31.45%
Годовой прогноз:
381.54%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19 462.19 AUD
Максимальная:
29 886.30 AUD (261.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
96.92% (28 459.58 AUD)
По эквити:
14.71% (401.57 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 6292
GBPUSD 2234
USDCHF 2186
AUDUSD 1925
EURGBP 1912
AUDNZD 1306
XAUUSD 548
AUDCAD 89
USDJPY 44
EURJPY 29
XAUAUD 20
USDCAD 16
CADCHF 2
GBPCHF 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -5.2K
GBPUSD 345
USDCHF 675
AUDUSD 1K
EURGBP 444
AUDNZD 501
XAUUSD 14K
AUDCAD -15
USDJPY -1.9K
EURJPY 391
XAUAUD 0
USDCAD 8
CADCHF 0
GBPCHF -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -68K
GBPUSD 29K
USDCHF 29K
AUDUSD -12K
EURGBP 6.6K
AUDNZD 302
XAUUSD 4.9K
AUDCAD -10K
USDJPY -1.4K
EURJPY -118
XAUAUD 44
USDCAD 295
CADCHF 28
GBPCHF -163
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18 460.44 AUD
Худший трейд: -29 469 AUD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +244.07 AUD
Макс. убыток в серии: -298.39 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.52 × 29
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 521
ICMarketsEU-MT5-5
0.63 × 3637
JunoMarkets-Live
1.50 × 4
FusionMarkets-Live
1.51 × 186
GMI3-Real
1.67 × 3
TradeMaxGlobal-Live
1.90 × 21
xChief-MT5
1.93 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
2.14 × 383
TitanFX-MT5-01
2.31 × 336
OxSecurities-Live
2.45 × 307
ForexClub-MT5 Real Server
2.75 × 4
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
Exness-MT5Real35
3.00 × 1
JunoMarkets-Server
3.11 × 27
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
BlackBullMarkets-Live
3.67 × 3
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
VantageFX-Live
4.50 × 4
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
Exness-MT5Real32
4.75 × 257
DerivSVG-Server
5.00 × 1
еще 14...
for myself only
Нет отзывов
2025.12.24 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 18:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 21:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 21:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 21:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.06 01:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 01:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 01:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
