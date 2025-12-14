- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
16 650
Прибыльных трейдов:
13 223 (79.41%)
Убыточных трейдов:
3 427 (20.58%)
Лучший трейд:
18 460.44 AUD
Худший трейд:
-29 469.11 AUD
Общая прибыль:
112 350.51 AUD (3 558 781 pips)
Общий убыток:
-129 746.93 AUD (893 257 pips)
Макс. серия выигрышей:
128 (244.07 AUD)
Макс. прибыль в серии:
26 314.98 AUD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
31.01%
Макс. загрузка депозита:
11.92%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.58
Длинных трейдов:
8 507 (51.09%)
Коротких трейдов:
8 143 (48.91%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-1.04 AUD
Средняя прибыль:
8.50 AUD
Средний убыток:
-37.86 AUD
Макс. серия проигрышей:
43 (-298.39 AUD)
Макс. убыток в серии:
-29 469.11 AUD (1)
Прирост в месяц:
31.45%
Годовой прогноз:
381.54%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19 462.19 AUD
Максимальная:
29 886.30 AUD (261.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
96.92% (28 459.58 AUD)
По эквити:
14.71% (401.57 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6292
|GBPUSD
|2234
|USDCHF
|2186
|AUDUSD
|1925
|EURGBP
|1912
|AUDNZD
|1306
|XAUUSD
|548
|AUDCAD
|89
|USDJPY
|44
|EURJPY
|29
|XAUAUD
|20
|USDCAD
|16
|CADCHF
|2
|GBPCHF
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-5.2K
|GBPUSD
|345
|USDCHF
|675
|AUDUSD
|1K
|EURGBP
|444
|AUDNZD
|501
|XAUUSD
|14K
|AUDCAD
|-15
|USDJPY
|-1.9K
|EURJPY
|391
|XAUAUD
|0
|USDCAD
|8
|CADCHF
|0
|GBPCHF
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-68K
|GBPUSD
|29K
|USDCHF
|29K
|AUDUSD
|-12K
|EURGBP
|6.6K
|AUDNZD
|302
|XAUUSD
|4.9K
|AUDCAD
|-10K
|USDJPY
|-1.4K
|EURJPY
|-118
|XAUAUD
|44
|USDCAD
|295
|CADCHF
|28
|GBPCHF
|-163
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18 460.44 AUD
Худший трейд: -29 469 AUD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +244.07 AUD
Макс. убыток в серии: -298.39 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 521
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.63 × 3637
|
JunoMarkets-Live
|1.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.51 × 186
|
GMI3-Real
|1.67 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.90 × 21
|
xChief-MT5
|1.93 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.14 × 383
|
TitanFX-MT5-01
|2.31 × 336
|
OxSecurities-Live
|2.45 × 307
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.75 × 4
|
Exness-MT5Real5
|2.88 × 634
|
Exness-MT5Real35
|3.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|3.11 × 27
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
BlackBullMarkets-Live
|3.67 × 3
|
Exness-MT5Real2
|4.05 × 1383
|
FundingTradersGroup-Server
|4.45 × 143
|
VantageFX-Live
|4.50 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|4.67 × 6
|
Exness-MT5Real32
|4.75 × 257
|
DerivSVG-Server
|5.00 × 1
