Dhaval Prahladbhai Patel

The Line News EA

Dhaval Prahladbhai Patel
レビュー0件
129週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 -53%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
16 651
利益トレード:
13 224 (79.41%)
損失トレード:
3 427 (20.58%)
ベストトレード:
18 460.44 AUD
最悪のトレード:
-29 469.11 AUD
総利益:
112 630.84 AUD (3 559 200 pips)
総損失:
-129 746.93 AUD (893 257 pips)
最大連続の勝ち:
128 (244.07 AUD)
最大連続利益:
26 314.98 AUD (7)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
24.80%
最大入金額:
11.92%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.57
長いトレード:
8 508 (51.10%)
短いトレード:
8 143 (48.90%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-1.03 AUD
平均利益:
8.52 AUD
平均損失:
-37.86 AUD
最大連続の負け:
43 (-298.39 AUD)
最大連続損失:
-29 469.11 AUD (1)
月間成長:
42.92%
年間予想:
520.72%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
19 462.19 AUD
最大の:
29 886.30 AUD (261.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
96.92% (28 459.58 AUD)
エクイティによる:
14.71% (401.57 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 6292
GBPUSD 2234
USDCHF 2186
AUDUSD 1925
EURGBP 1912
AUDNZD 1306
XAUUSD 548
AUDCAD 89
USDJPY 44
EURJPY 30
XAUAUD 20
USDCAD 16
CADCHF 2
GBPCHF 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD -5.2K
GBPUSD 345
USDCHF 675
AUDUSD 1K
EURGBP 444
AUDNZD 501
XAUUSD 14K
AUDCAD -15
USDJPY -1.9K
EURJPY 605
XAUAUD 0
USDCAD 8
CADCHF 0
GBPCHF -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD -68K
GBPUSD 29K
USDCHF 29K
AUDUSD -12K
EURGBP 6.6K
AUDNZD 302
XAUUSD 4.9K
AUDCAD -10K
USDJPY -1.4K
EURJPY 301
XAUAUD 44
USDCAD 295
CADCHF 28
GBPCHF -163
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +18 460.44 AUD
最悪のトレード: -29 469 AUD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +244.07 AUD
最大連続損失: -298.39 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsAU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBS-Real
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.52 × 29
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 521
ICMarketsEU-MT5-5
0.63 × 3637
JunoMarkets-Live
1.50 × 4
FusionMarkets-Live
1.51 × 186
GMI3-Real
1.67 × 3
TradeMaxGlobal-Live
1.90 × 21
xChief-MT5
1.93 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
2.14 × 383
TitanFX-MT5-01
2.31 × 336
OxSecurities-Live
2.45 × 307
ForexClub-MT5 Real Server
2.75 × 4
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
Exness-MT5Real35
3.00 × 1
JunoMarkets-Server
3.11 × 27
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
BlackBullMarkets-Live
3.67 × 3
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
VantageFX-Live
4.50 × 4
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
Exness-MT5Real32
4.75 × 257
DerivSVG-Server
5.00 × 1
14 より多く...
for myself only
レビューなし
2025.12.24 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 18:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 21:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 21:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 21:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.06 01:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 01:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 01:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください