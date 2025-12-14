- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16 651
利益トレード:
13 224 (79.41%)
損失トレード:
3 427 (20.58%)
ベストトレード:
18 460.44 AUD
最悪のトレード:
-29 469.11 AUD
総利益:
112 630.84 AUD (3 559 200 pips)
総損失:
-129 746.93 AUD (893 257 pips)
最大連続の勝ち:
128 (244.07 AUD)
最大連続利益:
26 314.98 AUD (7)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
24.80%
最大入金額:
11.92%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.57
長いトレード:
8 508 (51.10%)
短いトレード:
8 143 (48.90%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-1.03 AUD
平均利益:
8.52 AUD
平均損失:
-37.86 AUD
最大連続の負け:
43 (-298.39 AUD)
最大連続損失:
-29 469.11 AUD (1)
月間成長:
42.92%
年間予想:
520.72%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
19 462.19 AUD
最大の:
29 886.30 AUD (261.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
96.92% (28 459.58 AUD)
エクイティによる:
14.71% (401.57 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6292
|GBPUSD
|2234
|USDCHF
|2186
|AUDUSD
|1925
|EURGBP
|1912
|AUDNZD
|1306
|XAUUSD
|548
|AUDCAD
|89
|USDJPY
|44
|EURJPY
|30
|XAUAUD
|20
|USDCAD
|16
|CADCHF
|2
|GBPCHF
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|-5.2K
|GBPUSD
|345
|USDCHF
|675
|AUDUSD
|1K
|EURGBP
|444
|AUDNZD
|501
|XAUUSD
|14K
|AUDCAD
|-15
|USDJPY
|-1.9K
|EURJPY
|605
|XAUAUD
|0
|USDCAD
|8
|CADCHF
|0
|GBPCHF
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-68K
|GBPUSD
|29K
|USDCHF
|29K
|AUDUSD
|-12K
|EURGBP
|6.6K
|AUDNZD
|302
|XAUUSD
|4.9K
|AUDCAD
|-10K
|USDJPY
|-1.4K
|EURJPY
|301
|XAUAUD
|44
|USDCAD
|295
|CADCHF
|28
|GBPCHF
|-163
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18 460.44 AUD
最悪のトレード: -29 469 AUD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +244.07 AUD
最大連続損失: -298.39 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsAU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 521
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.63 × 3637
|
JunoMarkets-Live
|1.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.51 × 186
|
GMI3-Real
|1.67 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.90 × 21
|
xChief-MT5
|1.93 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.14 × 383
|
TitanFX-MT5-01
|2.31 × 336
|
OxSecurities-Live
|2.45 × 307
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.75 × 4
|
Exness-MT5Real5
|2.88 × 634
|
Exness-MT5Real35
|3.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|3.11 × 27
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
BlackBullMarkets-Live
|3.67 × 3
|
Exness-MT5Real2
|4.05 × 1383
|
FundingTradersGroup-Server
|4.45 × 143
|
VantageFX-Live
|4.50 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|4.67 × 6
|
Exness-MT5Real32
|4.75 × 257
|
DerivSVG-Server
|5.00 × 1
